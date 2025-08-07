Ριμπάλτα: «Χρειαζόμαστε ακόμα δύο μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας»

Οι δηλώσεις του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην κάμερα της Cosmote TV λίγο πριν το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσίου στην Κύπρο.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μίλησε για πρώτη φορά σε ελληνικά μέσο από όταν υπέγραψε στην ΑΕΚ, καθώς λίγο πριν τη σέντρα της πρώτης αναμέτρησης με τον Άρη Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό του Conference League έκανε δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV.

Ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου του Δικεφάλου μίλησε για τα μεταγραφικό, που είναι ο τομέας του, αλλά και για την εικόνα της ομάδας στα πρώτα παιχνίδια του Μάρκο Νίκολιτς.

Οι δηλώσεις του Χαβιέρ Ριμπάλτα

Για τη μεταγραφή του Γιόβιτς και το «ευχαριστώ» του Νίκολιτς προς όλους στη διοίκηση γι’ αυτή την κίνηση;

«Πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τον προπονητή για τα καλά του λόγια. Δουλεύουμε ως σύνολο. Σε συνεργασία με τον Λυσάνδρου, τον κόουτς και τον πρόεδρο που παίρνει την τελική απόφαση, δουλεύουμε ως σύνολο Κάναμε κάποιες συσκέψεις και πήραμε από κοινού αυτή την απόφαση. Είναι συνολική η απόφαση».

Οι πρώτες του εντυπώσεις από την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ;

«Νομίζω είμαστε στον σωστό δρόμο, είμαστε μια συμπαγής ομάδα η οποία πρέπει να είναι και ανταγωνιστική. Είναι λίγο νωρίς για να είμαστε ανταγωνιστικοί και να πάρουμε αυτό που θέλουμε, οπότε προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Σήμερα παίζουμε με έναν δύσκολο αντίπαλο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο».

Για τη «σφραγίδα» που βάζει στην ΑΕΚ και αν είναι ικανοποιημένος από το πώς έχουν εξελιχθεί ως τώρα τα πράγματα;

«Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Ίσως χρειαζόμαστε δυο μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί όλο αυτό που θέλουμε. Αλλά είμαι αρκετά ικανοποιημένος ως τώρα».

Πόσες μεταγραφές να περιμένουμε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο;

«Δεν είναι ακριβές το νούμερο. Κάποια μεταγραφή μπορεί να κάνουμε. Κάποιος να φύγει, κάποιος να μείνει. Εχουμε ημέρες μέσα στον Αύγουστο».

Για το σχέδιό του κι αν θα το αναλύσει σε συνέντευξή του στο τέλος του καλοκαιριού;

«Αν τα αποτελέσματα μας συνοδεύσουν είμαστε σύμφωνοι».