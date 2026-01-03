Κηφισιά: Αποδέχθηκε την παραίτηση του Σωτήρη Κυργιάκου
Δεκτή έκανε την παραίτηση που είχε υποβάλλει ο Σωτήρης Κυργιάκος η ΠΑΕ Κηφισιά, όπως ενημέρωσε μέσω επίσημης ανακοίνωσής της.
Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων ανέφερε πως ο άλλοτε Έλληνας αμυντικός ανέφερε προσωπικά ζητήματα ως λόγο για αυτή του την παραίτηση, με αποτέλεσμα πλέον να αποτελεί παρελθόν.
Στις 21 Ιουνίου του περασμένου έτους (2025) είχε αναλάβει χρέη Team Manager στην ομάδα, ωστόσο η θητεία του όπως αποδείχθηκε δεν κράτησε παρά ένα εξάμηνο.
Η ανακοίνωση:
