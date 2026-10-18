Ο Άρης στη Λεωφόρο με στόχο δεύτερη σερί νίκη, αλλά και με την ανάγκη να επιβεβαιώσει ότι η βελτίωση απέναντι στον Βόλο μπορεί να αποκτήσει διάρκεια.

Ο Άρης πηγαίνει απόψε (20:00 Magenta Sport 1 League) στη Λεωφόρο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά έχοντας μπροστά του ένα παιχνίδι που μπορεί να αποτελέσει την επόμενη ένδειξη για το αν η νίκη επί του Βόλου Elabet ήταν απλώς μία καλή αντίδραση ή η αρχή μίας πιο σταθερής αγωνιστικής περιόδου.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από το 3-2 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε ένα ματς όπου παρουσίασαν για 45 λεπτά μία από τις καλύτερες φετινές τους εικόνες. Η επιθετική λειτουργία βελτιώθηκε, η ομάδα βρήκε τρία γκολ και δημιούργησε ακόμη περισσότερες προϋποθέσεις, όμως το δεύτερο μέρος υπενθύμισε ότι το ζήτημα της διαχείρισης και της αμυντικής σταθερότητας παραμένει ανοιχτό.

Απέναντι στην Κηφισιά, ο Άρης θα χρειαστεί να συνδυάσει αυτά τα δύο κομμάτια. Να κρατήσει την ένταση, την κίνηση και την αποτελεσματικότητα που έδειξε με τον Βόλο Elabet, αλλά παράλληλα να περιορίσει τα εύκολα λάθη και τις φάσεις που προσφέρει στον αντίπαλο. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων προέρχεται επίσης από νίκη, το 2-0 επί του Παναιτωλικού, και έχει δείξει ότι εντός έδρας δυσκολεύει σημαντικά τους αντιπάλους της. Σε τρία παιχνίδια Πρωταθλήματος ως γηπεδούχος έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ (σ.σ. στο 1-1 με την ΑΕΚ), στοιχείο που προϊδεάζει για ένα ματς διαφορετικών απαιτήσεων σε σχέση με εκείνο της περασμένης εβδομάδας.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει πολλά. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, προσανατολίζεται να διατηρήσει την ίδια ενδεκάδα με το παιχνίδι απέναντι στον Βόλο Elabet. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη φορά στη σεζόν που ο Άρης θα ξεκινήσει δεύτερο συνεχόμενο ματς με ακριβώς το ίδιο αρχικό σχήμα.

Η λογική είναι ξεκάθαρη. Ο Γρηγορίου θέλει να επενδύσει πάνω σε μία ενδεκάδα που του έδωσε καλύτερη ομοιογένεια, περισσότερη ένταση στα άκρα και πιο καθαρή λειτουργία στον άξονα και στην επίθεση.

Κάτω από την εστία θα διατηρηθεί ο Βέλιο, έχοντας μπροστά του, στην τετράδα της άμυνας τον Φαμπιάνο με τον Σούταλο, στο δεξί άκρο τον Πετρίς και στο αριστερό τον Ρίτσαρντς. Χόνγκλα και Ράτσιτς θα διατηρηθούν στον άξονα, ενώ Γκαρέ και Μπρούμα στις δύο πλευρές της επίθεσης, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Κουαμέ και Καντεβέρε αναμένεται να διατηρηθούν δίδυμο στην επίθεση του Άρη. Εκτός λόγω τραυματισμών είναι οι: Ματάρ Τιάμ, Μανού Γκαρθία, Γιάννης Γιαννιώτας και ο Λορέν Μορόν με κάκωση στον αυχένα.