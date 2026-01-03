Στην Αθήνα ο Τσάβες για τον Παναθηναϊκό, περνάει ιατρικά

Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Αργεντίνος τερματοφύλακας είναι στην Αθήνα.

Προς ολοκλήρωση και του τυπικού μέρους της, είναι η μεταγραφή του Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό. Από χθες οι «πράσινοι» είχαν έρθει σε συμφωνίαμε την Αρχεντίνος Τζούνιορς για την παραχώρηση του 30χρονου τερματοφύλακα με την μορφή δανεισμού και σήμερα ο παίκτης βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί από το «τριφύλλι».

Θυμίζουμε οτι ο ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο αποκάλυψε χθες και το οικονομικό μέρος του deal: «Ο Παναθηναϊκός, παίρνει δανεικό τον 30χρονο Τσάβες, μετά το πέρασμά του από τον Παναιτωλικό, με οψιόν αγοράς ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 850.000 ευρώ) για το 80% των δικαιωμάτων του. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε»

Αυτή θα είναι η 4η κίνηση του Παναθηναϊκού στην μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου, μετά τους Τεττέη, Παντελίδη και Κοντούρη.

Ο Αργεντίνος τερματοφύλακας ήταν δανεικός στον Παναιτωλικό από το καλοκαίρι του 2024, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις με την απόδοσή του στα 65 παιχνίδια που αγωνίστηκε με την ομάδα του Αγρινίου. Σε αυτά, κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του σε 25 αγώνες.