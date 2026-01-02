Στην Αργεντινή αναφέρουν το ποσό που χρειάζεται να δώσει ο Παναθηναϊκός για να πάρει το 80% των δικαιωμάτων του Λούκας Τσάβες.

Ο Λούκας Τσάβες, όπως ανέφερε το Gazzetta νωρίτερα, είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια, με το τριφύλλι να τον αποκτά από την Αρχεντίνος Τζούνιορς με δανεισμό μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η συμφωνία επιβεβαιώνεται κι από την Αργεντινή, με τον ρεπόρτερ Σέζαρ Λουίς Μέρλο ν'αναφέρεται και στο ύψος της οψιόν αγοράς. «Ο Παναθηναϊκός, παίρνει δανεικό τον 30χρονο Τσάβες, μετά το πέρασμά του από τον Παναιτωλικό, με οψιόν αγοράς ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων (περίπου 850.000 ευρώ) για το 80% των δικαιωμάτων του. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε», έγραψε ο Μέρλο.

Το ποστάρισμα του Αργεντινού

🚨[EXCLUSIVO] Lucas Chaves es nuevo refuerzo del Panathinaikos. 🟢⚪️

*️⃣Luego de su paso por el Panetolikos, Argentinos Juniors lo cede a préstamo por 6 meses y con una opción de compra de u$s 1M por el 80%. #TratoHecho pic.twitter.com/ma2UEY9a4X January 2, 2026

Οι «πράσινοι», λοιπόν, κάνουν δικό τους έναν γνώριμο τερματοφύλακα από την παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα με την φανέλα του Παναιτωλικού.

O Tσάβες αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους κίπερ στη Super League με την ομάδα του Αγρινίου, επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Παναιτωλικό, στην ομάδα όπου ανήκει και τώρα θα συνεχίσει στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό.

Με άμεσες κινήσεις οι «πράσινοι» τον έντυσαν στα πράσινα, δημιουργώντας μία τριπλέτα μαζί με τον Λαφόν και τον Κότσαρη, καθώς ο Ντραγκόφσκι δεν υπολογίζεται και αναμένεται να αποχωρήσει στη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

O έμπειρος τερματοφύλακας θα έρθει τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Το who is who του Λούκας Τσάβες

Ο Λούκας Άμπραχαμ Τσάβες, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1995 στο Μαρτίν Κορονάδο του Μπουένος Άιρες και έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο στα τμήματα υποδομών της Ρίβερ Πλέιτ.



Το 2012, σε ηλικία 17 ετών, πήγε στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, με την οποία έχει ενεργό συμβόλαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Με την πρώτη ομάδα του συλλόγου του Μπουένος Άιρες μετρά 137 συμμετοχές, ωστόσο από το 2022 παραχωρήθηκε δύο φορές με τη μορφή δανεισμού.

Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς πήγε για 1,5 χρόνο στην Ουρακάν, με την οποία κατέγραψε 81 συμμετοχές. Από τον Ιανουάριο του 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου που μας πέρασαν, ήταν κάτοικος Αγρινίου, αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Παναιτωλικού.

Με τον Τίτορμο στο στήθος, ο ύψους 1,82 μ. πορτιέρε πραγματοποίησε 65 εμφανίσεις, κράτησε 25 φορές ανέπαφη την εστία του και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τερματοφύλακες της Λίγκας.