Ο Παναθηναϊκός πήρε δανεικό τον Τσάβες!

Ο Λούκας Τσάβες είναι ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια, με το Τριφύλλι να τον αποκτά από την Αρχεντίνος Ζούνιορς με δανεισμό μέχρι το τέλος της χρονιάς και οψιόν αγοράς.

Έναν γνώριμό μας από την παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα με την φανέλα του Παναιτωλικού, κάνει δικό του ο Παναθηναϊκός για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια.

Το Τριφύλλι ήρθε σε συμφωνία με την Αρχεντίνος Ζούνιορς για τον δανεισμό του Λούκα Τσάβες ενώ στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

O Tσάβες αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους κίπερ στη Super League με την ομάδα του Αγρινίου, επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Παναιτωλικό, στην ομάδα όπου ανήκει.

Με άμεσες κινήσεις οι ''πράσινοι'' τον έντυσαν στα πράσινα, δημιουργώντας μία τριπλέτα μαζί με τον Λαφόν και τον Κότσαρη, καθώς ο Ντραγκόφσκι δεν υπολογίζεται και αναμένεται να αποχωρήσει στη τρέχουσα μεταγραφική περίοδο.

O έμπειρος άσος αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά και να τεθεί στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

Το who is who του Λούκας Τσάβες

Ο Λούκας Άμπραχαμ Τσάβες, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1995 στο Μαρτίν Κορονάδο του Μπουένος Άιρες και έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο στα τμήματα υποδομών της Ρίβερ Πλέιτ.

Το 2012, σε ηλικία 17 ετών, πήγε στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, με την οποία έχει ενεργό συμβόλαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Με την πρώτη ομάδα του συλλόγου του Μπουένος Άιρες μετρά 137 συμμετοχές, ωστόσο από το 2022 παραχωρήθηκε δύο φορές με τη μορφή δανεισμού.

Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς πήγε για 1,5 χρόνο στην Ουρακάν, με την οποία κατέγραψε 81 συμμετοχές. Από τον Ιανουάριο του 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου που μας πέρασαν, ήταν κάτοικος Αγρινίου, αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Παναιτωλικού.

Με τον Τίτορμο στο στήθος, ο ύψους 1,82 μ. πορτιέρε πραγματοποίησε 65 εμφανίσεις, κράτησε 25 φορές ανέπαφη την εστία του και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τερματοφύλακες της Λίγκας.