Τι ισχύει με τον Παντελίδη και το ενδεχόμενο να πάει τώρα στον Παναθηναϊκό

Διαβάστε στο Gazzetta την πραγματικότητα σχετικά με την ενσωμάτωση του Παύλου Παντελίδη στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός με την διπλή κίνηση του Οκτωβρίου έντυσε στα πράσινα τους δύο κορυφαίους παίκτες της φετινής Κηφισιάς. Τον Ανδρέα Τέττεη και τον Παύλο Παντελίδη. Στην αρχική συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους, ο Έλληνας φορ θα ξεκινούσε την καριέρα του στο Τριφύλλι τον Δεκέμβριο του 2025 και ο διεθνής εξτρέμ το καλοκαίρι του 2026.

Όπως αναφέραμε στους Galacticos την προηγούμενη εβδομάδα, το σενάριο να φορέσει από τώρα την φανέλα του Τριφυλλιού και ο Παντελίδης είναι πάνω στο τραπέζι.

Επί της ουσίας βρίσκεται στο χέρι των «πρασίνων» το αν ο 23χρονος ακραίος επιθετικός θα γίνει άμεσα κομμάτι της ομάδας, βάζοντας στο ρόστερ τους έναν ποδοσφαιριστή που προσφέρει αρκετά στο σκοράρισμα, στοιχείο που λείπει μέχρι στιγμής από τους εξτρέμ που έχει στη διάθεσή του ο Ράφα Μπενίτεθ.

Η οριστική απόφαση θα παρθεί τις επόμενες ημέρες και όλα είναι ανοιχτά.