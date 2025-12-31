Ολυμπιακός: Επένδυση στο μέλλον με τον 18χρονο Βαρσάμη
Σε μία κίνηση που δείχνει την επόμενη μέρα προχώρησε ο Ολυμπιακός καθώς έκανε δικό του από την ΑΕΛ Novibet τον Βασίλη Βαρσάμη, ο οποίος θα ξεκινήσει από το τμήμα της Κ19 και στη συνέχεια θα πλαισιώσει και τη Β' ομάδα.
Ο 18χρονος χάφ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στην Κ19 των Θεσσαλών, με αποτέλεσμα τον περασμένο Απρίλιο να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και στη φετινή σεζόν να πάρει και λεπτά συμμετοχής με την πρώτη ομάδα στο Κύπελλο Ελλάδος (4 παιχνίδια και 139 λεπτά).
Με την Κ19 είχε επτά αγώνες με ένα γκολ στο ενεργητικό του ενώ έχει γίνει από τα μόνιμα μέλη στις μικρές εθνικές, με τελευταία κλήση του στην Κ19 από τον Βαγγέλη Μόρα.
