Μπενίτεθ: «Ο στόχος είναι να κάνουμε μια ανταγωνιστική ομάδα και θα πετύχουμε»

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε σε ιταλικό μέσο για την έως τώρα πορεία του στην Ελλάδα, τους στόχους του Παναθηναϊκού και γενικότερα το ποδόσφαιρο.

Συνέντευξη στην ιταλική La Republicca παραχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ, με τον προπονητή του «τριφυλλιού» να απαντά σε διάφορες ερωτήσεις.

Ο Ισπανός τεχνικός που βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού από τον περασμένο Οκτώβριο (24/1) μίλησε για το πως βιώνει μέχρι στιγμής το ποδόσφαιρο στη χώρα μας, τους στόχους που του έχουν τεθεί από την «πράσινη» διοίκηση και γενικότερα τo άθλημα.

Τόνισε πως κανείς δεν του έχει ζητήσει άμεση επιτυχία, καθώς το πρότζεκτ είναι να δημιουργηθεί μια δυνατή και ανταγωνιστική ομάδα και θεωρεί πως αυτό θα επιτευχθεί. Παράλληλα, εξήγησε πως η Εθνική Ελλάδος ναι μεν δεν προκρίθηκε στο Μουντιάλ, όμως έχει έναν εξαιρετικό προπονητή (σσ Γιοβάνοβιτς) και θα βελτιωθεί.

Για την περιπέτειά του στην Ελλάδα:

«Είμαι χαρούμενος. Ο κόσμος είναι ευγενικός και ο σύλλογος έχει ένα όμορφο πρότζεκτ. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δουλεύουμε με ενθουσιασμό για να επαναφέρουμε τον σύλλογο στο επίπεδό του. Λένε ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Είναι ευχάριστο να ακούς καλά λόγια για τον εαυτό σου. Θα προσπαθήσω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη με βελτίωση και αποτελέσματα».

Για τον αγώνα με τη Ρόμα:

«Θα είναι πολύ δύσκολο. Τα πηγαίνουν πολύ καλά και εμείς είμαστε σε μεταβατική φάση, αλλά ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί».

Για το αν του λείπει η Ιταλία:

«Είμαι χαρούμενος στην Ελλάδα, αλλά ευτυχώς έχω σπουδαίες αναμνήσεις από όλες τις χώρες που πήγα».

Για τις υποδομές στην Ελλάδα σε σχέση με την Ιταλία:

«Πολλοί σύλλογοι επενδύουν στις υποδομές. Εμείς διαθέτουμε ήδη ένα αθλητικό κέντρο με όλα όσα χρειάζονται για να εξελίξουμε τη δουλειά μας και ο πρόεδρος θέλει να το αναβαθμίσει, προς όφελος της πρώτης ομάδας και των ακαδημιών. Επιπλέον, στον Παναθηναϊκό έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου».

Για το αν θα κατακτήσει τίτλους και στον Παναθηναϊκό:

«Είναι ένα πρότζεκτ 2.5 ετών. Κανείς δεν μου ζητάει να κερδίσω άμεσα. Ο στόχος είναι να χτίσουμε και να κάνουμε την ομάδα ξανά ανταγωνιστική. Δεν ξέρω αν αυτό θα πάρει μήνες ή χρόνο, αλλά θα πετύχουμε».