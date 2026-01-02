Η αποθέωση του Στάνκοβιτς για τον Μπαρναμπάς Βάργκα και τα 53 ματς που πέτυχε πάνω από ένα γκολ ο έμπειρος Ούγγρος φορ.

Ο Μπαρναμπάς Βάργκα είναι ένα πολυβόλο, αλλά κι ένα στοίχημα για την ΑΕΚ.

Η Φερεντσβάρος είναι η πιο ιστορική ομάδα στην Ουγγαρία, ο 31χρονος (25/10/94) επιθετικός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και μαζί της έκανε πρωταθλητισμό και πήρε τίτλους. Η Αυστρία και η Ουγγαρία δεν είναι τα πλέον ανταγωνιστικά πρωταθλήματα, όμως, ο Βάργκα έχει σκοράρει και στην Ευρώπη κόντρα σε δυνατές ομάδες.

Έχει σημειώσει 26 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κι αυτό δείχνει την ποιότητά του. Άργησε να φανεί στο ευρωπαϊκό στερέωμα, αλλά τα κατάφερε.

Έχει 10 γκολ σε ομίλους ή League Phase Europa League κι 1 γκολ στα προκριματικά της ίδιας διοργάνωσης. Έχει 6 γκολ σε προκριματικά του Champions League. Μετράει 7 γκολ σε προκριματικά του Conference League και 2 στη League Phase της ίδιας διοργάνωσης.

Αναλυτικά στα ματς της UEFA τα 26 γκολ τα σημείωσε στα εξής ματς: Πέτυχε χατ τρικ εκτός έδρας κόντρα στη Χάμρουν από τη Μάλτα. Έχει σημειώσει δύο γκολ εναντίον των Λουντογκόρετς, Μάλμε, Ντιναμό Κιέβου, Νόα (και στα δύο ματς εντός, εκτός σκόραρε για τα προκριματικά του Champions League), Καραμπάγκ (σκόραρε εντός, εκτός για τα playoffs του Champions League τον περασμένο Αύγουστο, αλλά στη μεγάλη διοργάνωση πέρασαν οι Αζέροι), Ζαλγκίρις (σκόραρε εντός, εκτός για τα προκριματικά του Conference League). Έχει σημειώσει ένα γκολ εναντίον των Τότεναμ, Γκενκ, Σάλτσμπουργκ, Άλκμααρ, Φενέρμπαχτσε, Ρέιντζερς, Φιορεντίνα, Τσουκαρίτσκι, Μπάνια Λούκα, Σάμροκ Ρόβερς, Χάμρουν (εντός).

Σε 53 ματς πάνω από ένα γκολ

Ο Βάργκα στην καριέρα του έχει σημειώσει πάνω από ένα γκολ σε 53 αγώνες! Είναι εντυπωσιακός αριθμός, αν μη τι άλλο. Ασφαλώς το επίπεδο των ομάδων και των πρωταθλημάτων που έπαιξε, επαναλαμβάνουμε ότι δεν ήταν το πιο υψηλό, αλλά το γκολ το έχει κι αυτό έπεισε την ΑΕΚ να κινηθεί για την απόκτησή του έως κι αν είναι 31 ετών.

Συγκεκριμένα ο Βάργκα πέτυχε σε 41 ματς από 2 γκολ. Σε 9 αγώνες είχε χατ τρικ, σε 2 παιχνίδια είχε 4 γκολ και σε 1 ματς πέτυχε 5 γκολ! Τα 5 γκολ τα πέτυχε σε ένα 11-0 της Μάτερσμπουργκ επί της Λάιθαπροτερσντορφ στις 19/3/17.

Η αποθέωση του Στάνκοβιτς

Η κορυφαία επίδοσή του ήταν στις 6/2/24. Πριν από έναν χρόνο. Στο εντός έδρας ντέρμπι με την ΜΤΚ Βουδαπέστης, πέτυχε 4 γκολ στη νίκη της ομάδας του με 5-1 για το πρωτάθλημα.

Πολλοί ανησυχούσαν ότι μετά τις Γκίρμοτ και Πακς θα δυσκολευόταν να προσαρμοστεί στη Φερεντσβάρος, όμως ο Βάργκα διέψευσε κάθε πρόβλεψη, προσαρμόστηκε αστραπιαία και άρχισε αμέσως να σκοράρει. Μεγάλο ρόλο έπαιξε ο χαρακτήρας του.

«Δεν μου αρέσει να υπεραναλύω τα πράγματα. Νιώθω ότι ξεπερνώ εύκολα τα εμπόδια. Όσο λιγότερο περιπλέκω τις καταστάσεις, τόσο καλύτερα. Ήξερα πολύ καλά τι απαιτήσεις υπάρχουν στη Φερεντσβάρος, αλλά δεν αγχώθηκα. Κάνω τη δουλειά μου και τελείωσε», έχει τονίσει ο ίδιος.

Μετά τον αγώνα με την ΜΤΚ, ο γνωστός Σέρβος προπονητής του εκείνη την περίοδο, ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς, χαρακτήρισε τον Βάργκα «εντυπωσιακό ποδοσφαιριστή». Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Nemzeti Sport, ο έμπειρος φορ με τη σειρά του δήλωσε ότι τα τέσσερα γκολ τον βοήθησαν σημαντικά ψυχολογικά, μετά τον μακροχρόνιο τραυματισμό του.

Αυτή ήταν η χειρότερη στιγμή της καριέρας του. Στις 22 Οκτωβρίου 2023 τραυματίστηκε σε αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στη Ντιόσγκιορ κι έμεινε εκτός για αρκετούς μήνες, με τον Στάνκοβιτς να δηλώνει ότι ο Βάργκα «πλήρωσε» τη συμμετοχή του στους αγώνες της εθνικής ομάδας.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ήταν η καλύτερη χρονιά της ζωής μου. Ακόμα κι αν στο τέλος τραυματίστηκα και έμεινα εκτός για εβδομάδες. Το ξεπέρασα, άντεξα. Δεν ήταν εύκολο, αλλά τόσο ο σύλλογος όσο και η εθνική ήταν δίπλα μου. Μετά από μια τέτοια χρονιά, το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι η επόμενη να είναι τουλάχιστον εξίσου επιτυχημένη», είχε πει ο Βάργκα στο τέλος του 2023. Μία χρονιά που βγήκε πρώτος σκόρερ με την Πακς στο πρωτάθλημα και του άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη Φερεντσβάρος.

Όλα αυτά, ενώ σε συνέντευξή του στο M4 Sport, ο πρόεδρος της Φερεντσβάρος, Γκάμπορ Κουμπάτοφ, ανέφερε ότι είναι χαρούμενος που τελικά πείστηκε να αποκτήσει τον πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, αλλά παραδέχθηκε ότι το καλοκαίρι του 2023 είχε δισταγμούς σχετικά με το αν έπρεπε ή όχι να προχωρήσει στη μεταγραφή του Βάργκα.

Τα σημαντικά ματς

Στις 3 Οκτωβρίου 2024, ο Βάργκα σκόραρε απέναντι στην Τότεναμ για το Europa League 2024–25 στη Βουδαπέστη. Η ομάδα του, ωστόσο, ηττήθηκε 2-1. Στις 7 Νοεμβρίου 2024, πέτυχε δύο γκολ στον αγώνα του Europa League απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Late bloomer

Ο Βάργκα, λοιπόν, άργησε... ν' ανθίσει. Γι' αυτό και ο Guardian τον αποκάλεσε «late bloomer». Αυτός δηλαδή που δεν δείχνει από νωρίς το ταλέντο του ή τις δυνατότητές του, αλλά διακρίνεται σε πιο ώριμη ηλικία.

Στις 27 Μαρτίου 2023 πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας, περνώντας ως αλλαγή σε αγώνα προκριματικών του UEFA Euro απέναντι στη Βουλγαρία. Τρεις αγώνες αργότερα, σημείωσε το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο, στον τρίτο αγώνα της προκριματικής φάσης απέναντι στη Λιθουανία.

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2023, πέτυχε το πρώτο γκολ της Ουγγαρίας στη νίκη με 2-1 επί της Σερβίας, σε αγώνα προκριματικών του UEFA Euro 2024 στο στάδιο Ράικο Μίτιτς στο Βελιγράδι.

Στις 14 Μαΐου 2024 συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ουγγαρίας για το UEFA Euro 2024. Πριν από την έναρξη του Euro 2024, η εφημερίδα «The Guardian» τον κατέταξε, μαζί με τους Άντριχ, Ασάνι, Μπαρντακτσί, Γκριμάλδο και Μίτελσταντ, στους έξι «late bloomers», που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον στη διοργάνωση. Στον πρώτο αγώνα της Ουγγαρίας στο τουρνουά, ο Βάργκα σημείωσε το μοναδικό γκολ της ομάδας του στην ήττα με 3-1 από την Ελβετία στην Κολωνία.

Hungary star released from hospital after horror collision vs Scotland https://t.co/3GKgjFEIq3 pic.twitter.com/UWUVeHHrmB — The Independent (@Independent) June 26, 2024

Στο νοσοκομείο

Στις 23 Ιουνίου 2024, απέναντι στη Σκωτία, ο Βάργκα έχασε τις αισθήσεις του μετά από εκτέλεση φάουλ και σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Σκωτίας Άνγκους Γκαν. Έπειτα από περίπου 10 λεπτά, αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Μετά τον αγώνα αναφέρθηκε ότι η κατάστασή του ήταν σταθερή και είχε τις αισθήσεις του.

Οι τρομεροί μέσοι όροι

Οι αριθμοί του Βάργκα στο σκοράρισμα είναι ενδεικτικοί. Με την εθνική του έχει 13 γκολ σε 28 ματς. Αυτά τα 13 γκολ τα σημείωσε σε 11 παιχνίδια. Έχει σκοράρει σχεδόν στο 40% των αγώνων που φόρεσε το εθνόσημο.

Με την Φερεντβάρος σκόραρε κατά μέσο όρο μία φορά ανά 1,6 ματς. Με την Πακς σκόραρε μία φορά ανά 1,1 ματς! Αναφέρουμε αυτές που ήταν στο πρωτάθλημα Ουγγαρίας, στο πιο υψηλό επίπεδο. Στο Europa League πέτυχε τα 10 γκολ στα 8 από τα 14 ματς που έπαιξε. Σκόραρε δηλαδή σε περισσότερα από τα μισά. Στα προκριματικά του Champions League σκόραρε στα μισά. Στα 4 από τα 8 παιχνίδια... Στα προκριματικά του Conference League σκόραρε στα 5 από τα ματς!



Συνολικά στην καριέρα του έχει σε 367 αγώνες με συλλόγους πέτυχε 227 γκολ. Μάτωνε τα δίχτυα μία φορά κάθε 1,6 αγώνες! Συν τα 13 σε 28 παιχνίδια με την εθνική.

Στατιστικά καριέρας

Φερεντσβάρος: 113 συμμετοχές – 70 γκολ

Γκιρμότ: 60 συμμετοχές – 29 γκολ

Μάτερσμπουργκ II: 57 συμμετοχές – 51 γκολ

Εμπεράου: 57 συμμετοχές – 35 γκολ

Πακς: 34 συμμετοχές – 29 γκολ

Λάφνιτς: 30 συμμετοχές – 12 γκολ

Μάτερσμπουργκ: 16 συμμετοχές – 1 γκολ

Δείτε φωτορεπορτάζ με τη συμμετοχή του Βάργκα (με το «19» στη φανέλα) κόντρα στον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024.



