Ο Μπαρναμπάς Βάργκα, ο οποίος θ' αγωνίζεται στο εξής στην ΑΕΚ σκόραρε κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά το γκολ ακυρώθηκε.

Ο Μπαρναμπάς Βάργκα έχει πάρει γεύση από Ελλάδα.

Ο 31χρονος (25/10/94) φορ της Φερεντσβάρος, ο οποίος στο εξής θα παίζει στην ΑΕΚ, τη σεζόν 2023-24 αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Conference League.

Ο νέος φορ της Ένωσης στις 15/2/24 ήταν βασικός στο ματς Ολυμπιακός - Φερεντσβάρος και στα 73'' βρήκε δίχτυα. Σ' εκτέλεση φάουλ ο ύψους 1,85 διεθνής Ούγγρος επιθετικός έστειλε τη μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα της εστίας του Πασχαλάκη και πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του. Το γκολ, όμως, μετά τον έλεγχο του VAR ακυρώθηκε, διότι ο Βάργκα ήταν εκτεθειμένος. Σ' εκείνο το ματς ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 με γκολ του Ελ Καμπί στο 83' κι ο Βάργκα αντικαταστάθηκε στο 75' στο 0-0 από τον Πέσιτς.

Στη ρεβάνς στις 22/2/24 ο Βάργκα έπαιξε σε όλο το 90λεπτο, ωστόσο, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Ολυμπιακός επικράτησε και πάλι 1-0 με σκόρερ ξανά τον Ελ Καμπί, αλλά αυτή τη φορά με πέναλτι.

Ο Βάργκα την περασμένη σεζόν θα μπορούσε να παίξει και στην Τούμπα εναντίον του ΠΑΟΚ για τη League Phase του Europa League. Ήταν, όμως, τιμωρημένος και δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη στο ματς, όπου η ομάδα του γνώρισε τη συντριβή με 5-0.

Την τρέχουσα σεζόν επίσης υπάρχει προγραμματισμένη αναμέτρηση της Φερεντσβάρος με τον Παναθηναϊκό στις 22 Ιανουαρίου για το Europa League, αλλά λόγω της μεταγραφής του θ' αντιμετωπίσει πλέον το τριφύλλι εντός συνόρων κι όχι στη Βουδαπέστη!

Το γκολ του Βάργκα εναντίον του Ολυμπιακού που ακυρώθηκε

Το Who is Who του Μπαρναμπάς Βάργκα

Ο Βάργκα είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που η καριέρα του άρχισε να εκτοξεύεται στην ώριμή του ηλικία παρότι από τότε που άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα έβαζε ασταμάτητα γκολ. Πολλά γκολ. Σε εφηβική ηλικία ο Βάργκα έφυγε από την Ουγγαρία και πήγε στην Αυστρία και συγκεκριμένα στην Έμπεραου. Εκεί έμεινε κάποια χρόνια για να συνεχίσει στη Μάτερσμπουργκ και έπειτα στη Λάφνιτζ, κλείνοντας μια δεκαετία πριν επιστρέψει στη χώρα του.



Όλα αυτά τα χρόνια... μάτωνε συνεχώς τα αντίπαλα δίχτυα στις μικρές κατηγορίας της Αυστρίας με κάθε τρόπο. Με την Έμπεραου σκόραρε 35 τέρματα σε 57 εμφανίσεις. Με τη δεύτερη ομάδα της Μάτερσμπουργκ είχε 51 γκολ σε 57 συμμετοχές (με την πρώτη έμεινε μόνο στο ένα σε 16 ματς) και με τη Λάφνιτζ 12 γκολ σε 30 παιχνίδια. Με την επιστροφή του στην Ουγγαρία συνέχισε και στην Γκιρμότ την επόμενη διετία να σκοράρει με 29 γκολ σε 60 εμφανίσεις.

Έπρεπε να έρθει η σεζόν 2021-2022 για να παίξει στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας, παίρνοντας το καλοκαίρι του 2022 μεταγραφή για την Πάκσι. Εκεί σκοράροντας 29 γκολ σε 34 ματς μπαίνει στο μάτι των μεγάλων της χώρας και συγκεκριμένα της Φερεντσβάρος, ενώ παράλληλα είχε κληθεί ήδη και στην Εθνική Ουγγαρίας, με την οποία μέχρι σήμερα μετράει 28 συμμετοχές και 13 γκολ. Με τη Φερεντσβάρος παίζει και στην Ευρώπη και το όνομά του αρχίζει και γίνεται γνωστό στα 29 του χρόνια. Τα 70 γκολ σε 113 εμφανίσεις άλλωστε δεν τα λες και λίγα.