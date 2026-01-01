Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου έχει πολλές απουσίες στην προπόνηση.

Ο ΠΑΟΚ πέρασε την Πρωτοχρονιά στο γήπεδο, όπου προετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα του έτους με τον Ατρόμητο για τα playoffs του Κυπέλλου.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τον Ιταλό στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο ν' ακολουθεί το κανονικό πρόγραμμα κι έτσι έχει μία επιπλέον λύση στην άμυνα, όμως, οκτώ παίκτες συνεχίζουν να βρίσκονται εκτός και είναι άγνωστο πόσοι θα είναι διαθέσιμοι την ερχόμενη Τρίτη για το παιχνίδι με τους Περιστεριώτες. Φυσικά με την ομάδα γυμνάζεται πλέον και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Το νέο έτος βρήκε το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο να προετοιμάζεται για την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Το πρωτοχρονιάτικο πρόγραμμα των παικτών περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια.

Οι Γιακουμάκης, Πέλκας, Μιχαηλίδης, Σάστρε και Λόβρεν ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ο Παβλένκα υποβλήθηκε σε θεραπεία, όπως κι οι Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, ενώ ο Βολιάκο προπονήθηκε με την ομάδα.

Την Παρασκευή (02.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00».