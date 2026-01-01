ΠΑΟΚ: «Πίστη στις αξίες που μας οδηγούν επί 100 χρόνια»
Ο ΠΑΟΚ μπήκε στη χρονιά που συμπληρώνει έναν αιώνα ιστορίας, συναισθημάτων.
Διανύει τη σεζόν των 100 ετών δόξας και η ΠΑΕ ήδη υποδέχθηκε το 2026 με πυροτεχνήματα στο σπίτι του συλλόγου, στην Τούμπα.
Με νέα ανάρτησή του κι ένα βίντεο ο ΠΑΟΚ έστειλε ένα νέο μήνυμα για τα 100 χρόνια ιστορίας:
Αναλυτικά το μήνυμα του συλλόγου: «Ο ΠΑΟΚ είναι συναίσθημα, είναι μνήμες, είναι περηφάνια για το παρελθόν και το παρόν, είναι όνειρα για όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας να ζήσουμε.
Μα πάνω απ' όλα, είναι πίστη στις αξίες που μας οδηγούν, από γενιά σε γενιά, επί 100 χρόνια.
Αυτές τις αξίες, που είναι ο τρόπος ζωής μας από το 1926, θα τις κρατήσουμε αναλλοίωτες, όλοι μαζί, για να μας οδηγήσουν σε νέες κορυφές».
Ο ΠΑΟΚ είναι συναίσθημα, είναι μνήμες, είναι περηφάνια για το παρελθόν και το παρόν, είναι όνειρα για όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας να ζήσουμε.— PAOK FC (@PAOK_FC) January 1, 2026
Μα πάνω απ' όλα, είναι πίστη στις αξίες που μας οδηγούν, από γενιά σε γενιά, επί 100 χρόνια.
Αυτές τις αξίες, που είναι ο τρόπος… pic.twitter.com/X78h7K0Rf5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.