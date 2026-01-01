ΠΑΟΚ: «Πίστη στις αξίες που μας οδηγούν επί 100 χρόνια»

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στη χρονιά που συμπληρώνει έναν αιώνα ιστορίας, συναισθημάτων.

Διανύει τη σεζόν των 100 ετών δόξας και η ΠΑΕ ήδη υποδέχθηκε το 2026 με πυροτεχνήματα στο σπίτι του συλλόγου, στην Τούμπα.

Με νέα ανάρτησή του κι ένα βίντεο ο ΠΑΟΚ έστειλε ένα νέο μήνυμα για τα 100 χρόνια ιστορίας:

Αναλυτικά το μήνυμα του συλλόγου: «Ο ΠΑΟΚ είναι συναίσθημα, είναι μνήμες, είναι περηφάνια για το παρελθόν και το παρόν, είναι όνειρα για όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας να ζήσουμε.

Μα πάνω απ' όλα, είναι πίστη στις αξίες που μας οδηγούν, από γενιά σε γενιά, επί 100 χρόνια.

Αυτές τις αξίες, που είναι ο τρόπος ζωής μας από το 1926, θα τις κρατήσουμε αναλλοίωτες, όλοι μαζί, για να μας οδηγήσουν σε νέες κορυφές».