Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αποχώρησης του Γιουσούφ Γιαζίτζι από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας L’ Equipe.

Όπως επισημαίνεται, ο Τούρκος διεθνής εμφανίζεται δυσαρεστημένος με τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, γεγονός που τον έχει οδηγήσει σε σκέψεις αλλαγής περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απογοήτευση του Γιαζίτζι δεν αφορά μόνο τον ρόλο του στην ομάδα, αλλά και τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League. Έτσι, ενάμιση χρόνο μετά την άφιξή του στο λιμάνι, δεν αποκλείεται να αναζητήσει νέο σταθμό στην καριέρα του κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Ο 28χρονος μεσοεπιθετικός εξετάζει ήδη διάφορες εναλλακτικές λύσεις, με ορισμένες εξ αυτών να προέρχονται από τη Ligue 1, πρωτάθλημα που γνωρίζει καλά.

Τη φετινή σεζόν μετρά συνολικά 5 γκολ και 6 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει καταγράψει 45 συμμετοχές και 3 τέρματα με την εθνική ομάδα της Τουρκίας.