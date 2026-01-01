Ο Ρεμί Καμπελά επίσημα θα παίξει στη Ναντ με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Στη Ligue 1 με τη φανέλα της Ναντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ρεμί Καμπελά, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού στον Ολυμπιακό δεν μπόρεσε να κάνει τη διαφορά.

Η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 35χρονου (8/3/90) εξτρέμ, ο οποίος δεν κέρδισε την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ήταν στις απογοητεύσεις της σεζόν. Στους Πειραιώτες ο Καμπελά στο πρώτο μισό της σεζόν είχε 10 ματς και 2 ασίστ. Αγωνίστηκε μόνο 428 λεπτά κι έτσι κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί δανεικός στη Ναντ, η οποία δίνει μάχη για την παραμονή και είναι στη 17η θέση σε 18 ομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ναντ για τον δανεισμό του Καμπελά: «Η Ναντ ανακοινώνει την απόκτηση του Ρεμί Καμπελά, ο οποίος παραχωρείται με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό έως το τέλος της σεζόν.

Ο 34χρονος μεσοεπιθετικός διαθέτει πλούσια εμπειρία από τα γήπεδα της Ligue 1 και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αναδείχθηκε ποδοσφαιρικά από τη Μονπελιέ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας το 2012, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Νιούκαστλ, την Ολυμπίκ Μαρσέιγ, τη Σεντ Ετιέν και τη Λιλ. Έχει επίσης καταγράψει συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, τόσο με την ανδρική ομάδα (4 συμμετοχές) όσο και με την Εθνική Ελπίδων (17 συμμετοχές).

Γνωστός για την υψηλή τεχνική του κατάρτιση, την οξυδέρκεια στο παιχνίδι και την επιθετική του πολυμορφία, ο Ρεμί Καμπελά έρχεται να ενισχύσει το ρόστερ της Ναντ για το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου.

Η Ναντ καλωσορίζει τον Ρεμί Καμπελά στην οικογένειά της».