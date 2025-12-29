Η NemzetiSport «συνέδεσε» την ΑΕΚ με τον φορ της Φερεντσβάρος, Μπαρναμπάς Βάργκα, όμως το δημοσίευμα διαψεύδεται από πλευράς Δικεφάλου.

«Καπνός» που φαίνεται να μην έχει... φωτιά από την Ουγγαρία για την ΑΕΚ και τον Μπαρναμπάς Βάργκα. Η NemzetiSport με δημοσίευμα της, στο οποίο επικαλείται ελληνικές πληροφορίες, υποστήριξε πως η Ένωση ενδιαφέρεται για την απόκτηση του διεθνή φορ της Φερεντσβάρος, όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.

Σύμφωνα με τα όσα προέρχονται από τον Δικέφαλο ο 31χρονος φορ δεν απασχολεί επί του παρόντος την ομάδα, καθώς ο διευθυντής ποδοσφαίρου του κλαμπ, Χαβιέ Ριμπάλτα έχει εστιάσει σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Βάργκα είναι 28 φορές διεθνής με την Ουγγαρία και στην τρέχουσα σεζόν μετράει 20 γκολ και 5 ασίστ σε 29 εμφανίσεις.

Θυμίζουμε πως η Ένωση είναι έτοιμη να κάνει την πρώτη της χειμερινή μεταγραφή με την αγορά του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από τη Σλάβια Σόφιας, ενώ εκτός από φορ υπάρχει κινητικότητα και για χαφ.