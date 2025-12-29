ΑΕΚ, μεταγραφές: Ουγγρικό σενάριο για Βάργκα
«Καπνός» που φαίνεται να μην έχει... φωτιά από την Ουγγαρία για την ΑΕΚ και τον Μπαρναμπάς Βάργκα. Η NemzetiSport με δημοσίευμα της, στο οποίο επικαλείται ελληνικές πληροφορίες, υποστήριξε πως η Ένωση ενδιαφέρεται για την απόκτηση του διεθνή φορ της Φερεντσβάρος, όμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ.
Σύμφωνα με τα όσα προέρχονται από τον Δικέφαλο ο 31χρονος φορ δεν απασχολεί επί του παρόντος την ομάδα, καθώς ο διευθυντής ποδοσφαίρου του κλαμπ, Χαβιέ Ριμπάλτα έχει εστιάσει σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης.
Ο Βάργκα είναι 28 φορές διεθνής με την Ουγγαρία και στην τρέχουσα σεζόν μετράει 20 γκολ και 5 ασίστ σε 29 εμφανίσεις.
Θυμίζουμε πως η Ένωση είναι έτοιμη να κάνει την πρώτη της χειμερινή μεταγραφή με την αγορά του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από τη Σλάβια Σόφιας, ενώ εκτός από φορ υπάρχει κινητικότητα και για χαφ.
🚨| AEK Athens is interested in Barnabás Varga.— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) December 29, 2025
Via: NemzetiSport pic.twitter.com/vNh2zrGFHI
