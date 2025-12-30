Ο φορ του Παναθηναϊκού Σίριλ Ντέσερς, σύμφωνα με τους Νιγηριανούς, έχει πρόβλημα στον μηρό και θα υποβληθεί σε μαγνητική.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού Σίριλ Ντέσερς δεν αγωνίστηκε στον τρίτο αγώνα της εθνικής Νιγηρίας, στο πλαίσιο του 3ου ομίλου του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, όπου η ομάδα του επικράτησε με 3-1 της Ουγκάντας κι έκανε το 3 στα 3.

Στη Νιγηρία περίμεναν ο 31χρονος (8/12/94) επιθετικός να πάρει χρόνο συμμετοχής, από τη στιγμή που και η πρόκριση ήταν δεδομένη, ώστε να ξεκουραστεί ο Οσιμέν. Ο Ντέσερς, όμως, όπως αναφέραμε και νωρίτερα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού κι έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός αποστολής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το ιατρικό τιμ της εθνικής Νιγηρίας, ο Ντέσερς έχει ενοχλήσεις στον μηρό κι έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε μαγνητική την Τετάρτη για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ του allnigeriasoccer.com:

«Η ομάδα του Έρικ Σελ κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου, με πρωταγωνιστή τον Ραφαέλ Ονιεντίκα, ο οποίος σημείωσε τα πρώτα του δύο γκολ με την εθνική ομάδα, ενώ το σκορ άνοιξε στο πρώτο ημίχρονο ο Πολ Ονουάτσου.

Ο Αλεμπιόσου υπέστη ένα βαθύ κόψιμο στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ουγκάντα, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για τη διαθεσιμότητά του στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Δεν είναι ο μόνος που χρειάζεται ιατρική φροντίδα, καθώς ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, Σίριλ Ντέσερς, αντιμετωπίζει πρόβλημα στον μηρό και έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε εξετάσεις την Τετάρτη, ώστε να εκτιμηθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού.

Ο πρώην επιθετικός της Ρέιντζερς δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, καθώς έμεινε στον πάγκο χωρίς να αγωνιστεί στα παιχνίδια με την Τανζανία, την Τυνησία και την Ουγκάντα».