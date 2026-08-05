Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών

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Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών

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Ο Παναθηναϊκός θα τιμήσει τη μνήμη των πυροσβεστών που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος.

Στις φωτιές που αντιμετώπισε κι αυτό το καλοκαίρι η χώρα μας, δυστυχώς έφυγαν άνθρωποι από τη ζωή.

Πυροσβέστες που πάλεψαν για να αντιμετωπίσουν τις φωτιές δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους προκαλώντας θλίψη και πένθος στις οικογένειές τους και σε όλη την Ελλάδα.

Στο ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, πριν τη σέντρα θα τιμηθεί η μνήμη τους. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών και των χειριστών των πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, υπηρετώντας την πατρίδα.

@Photo credits: eurokinissi
     

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