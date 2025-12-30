Ο Σίριλ Ντέσερς δεν αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Νιγηρίας με την Ουγκάντα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, εξαιτίας μυϊκού προβλήματος.

Η Νιγηρία έκλεισε πανηγυρικά την πρώτη φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αφού επικράτησε εύκολα με 3-1 της Ουγκάντας για την τρίτη αγωνιστική. Έτσι, έκανε το 3/3 και πέρασε στους «16» της διοργάνωσης.

Έχοντας προκριθεί από την προηγούμενη αγωνιστική, η Νιγηρία έκανε το... χρέος της σε ένα ματς που ο Σίριλ Ντέσερς θα μπορούσε να είχε πάρει χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού δεν συμπεριλήφθη καν στην αποστολή, λόγω μυϊκού προβλήματος.

Ο ίδιος ο Ντέσερς είχε δηλώσει προ ολίγων ημερών για ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, όσον αφορά την συμμετοχή του με την εθνική Νιγηρίας σε μία μεγάλη διοργάνωση, όπως το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ωστόσο, το ντεμπούτο του στον θεσμό πήρε... παράταση.

To επόμενο ματς της Νιγηρίας για την φάση των «16» είναι προγραμματισμένο για τις 5 Ιανουαρίου και η αντίπαλός της θα κριθεί μετά το πέρας των play-offs, τα οποία θα ολοκληρώσουν και το παζλ των ομάδων που θα προκριθούν.