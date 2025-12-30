Στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τεττέη και ο Ισπανός τεχνικός βίωσαν την αγάπη των μικρών φίλων της ομάδας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι το μεγάλο όνομα στον Παναθηναϊκό και ο Ανδρέας Τεττέη μία μεταγραφή που ενθουσίασε τον κόσμο της ομάδας.

Αυτό φάνηκε και στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή της ΠΑΕ στο ΟΑΚΑ. Πολλές οικογένειες βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ και είδαν από κοντά τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Στη συνέχεια οι πράσινοι βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο για προπόνηση και επικράτησε ντελίριο ενθουσιασμού.

Οι μικροί φίλοι του τριφυλλιού πολιόρκησαν τον Τεττέη και τον Μπενίτεθ για φωτογραφίες και αυτόγραφα. Ο διεθνής φορ και ο Ισπανός τεχνικός είδαν από κοντά πόσο αγαπητοί είναι στον κόσμο και δεν χάλασαν κανένα χατίρι, όπως φαίνεται στο φωτορεπορτάζ παρακάτω. Φυσικά και οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης έβγαλαν πολλές φωτογραφίες με τον κόσμο.

💥 𝝤 𝝖𝝢𝝙𝝦𝝚𝝖𝝨 𝝩𝝚𝝩𝝩𝝚𝝜 𝝨𝝩𝝜𝝢 𝝥𝝦𝝮𝝩𝝜 𝝩𝝤𝝪 𝝡𝝚𝝘𝝖𝝠𝝜 𝝨𝝪𝝢𝝚𝝢𝝩𝝚𝝪𝝣𝝜 𝝮𝝨 𝝥𝝖𝝞𝝟𝝩𝝜𝝨 𝝩𝝤𝝪 𝝥𝝖𝝢𝝖𝝝𝝜𝝢𝝖𝝞𝝟𝝤𝝪, 𝝨𝝩𝝤 𝗚𝗔𝗭𝗭𝗘𝗧𝗧𝗔



👀 31/12 στις 10:00 στο κανάλι μας στο YouTube!#paofc #panathinaikos #pao pic.twitter.com/sft5i88kYs December 30, 2025

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, παράλληλα, ανέφερε για τη γιορτή: «Οι μικροί φίλοι του Παναθηναϊκού κατέκλυσαν το μεσημέρι της Τρίτης την αίθουσα VIP του ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της καθιερωμένης γιορτής του Πανάθα, σε ένα γεμάτο χαμόγελα και πράσινες εκπλήξεις σκηνικό.

Για περισσότερες από τρεις ώρες, οι λιλιπούτειοι φίλαθλοι διασκέδασαν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, συμμετείχαν σε δραστηριότητες, παρέλαβαν τα δώρα τους από τον Πανάθα, ενώ είχαν και τη δυνατότητα να προμηθευτούν επίσημα προϊόντα του Τριφυλλιού από την ειδική μπουτίκ που είχε στηθεί για την περίσταση.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε και μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς τα παιδιά παρακολούθησαν από κοντά την προπόνηση της ομάδας, βλέποντας τους αγαπημένους τους ποδοσφαιριστές σε δράση. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι παίκτες δεν χάλασαν χατίρι στους μικρούς φίλους, βγάζοντας φωτογραφίες μαζί τους και μοιράζοντας αυτόγραφα, χαρίζοντάς τους μοναδικές στιγμές.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα ήθελε να ευχαριστήσει τις εταιρίες Hans and Gretel, Pizza Fan, 3Ε και ION, οι οποίες συνετέλεσαν τα μέγιστα στο να γίνει πιο ξεχωριστή η γιορτή του Πανάθα. Όπως φυσικά και τον Ερυθρό Σταυρό που βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ομάδας μας».



