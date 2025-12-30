Οι κερκίδες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό παίρνουν σχήμα και το Gazzetta παρουσιάζει πως είναι σήμερα.

Οι κερκίδες στον Βοτανικό, όπου κατασκευάζεται το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού έχουν αρχίσει εδώ καιρό να παίρνουν σχήμα.

Το πρωί της Τρίτης επισκέφθηκαν τον χώρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Οι τρεις άνδρες πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο, ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών και παρακολούθησαν από κοντά την πρόοδο ενός έργου με τεράστια σημασία για τον σύλλογο και την πρωτεύουσα. Οι κερκίδες έχουν αρχίσει τον περασμένο Οκτώβριο να σχηματοποιούνται και το Gazzetta σας παρουσιάζει με φωτορεπορτάζ πως είναι σήμερα.



Να θυμίσουμε ότι μετά την επίσκεψη στον χώρο του γηπέδου ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος σχολίασε: «Το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους, γι’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο που είχαν οι Παναθηναϊκοί να αποκτήσουν το δικό τους γήπεδο. Το έργο είχε ξεκινήσει και σχεδιαστεί αρχικά το 2008. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε μια εξέδρα του "Απόστολος Νικολαΐδης", το έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο, σαν μουσειακό αντικείμενο και ένα γηπεδάκι να παίζουν τα παιδιά εκεί, ώστε να έχει και εκεί, εκτός από το μουσείο του Παναθηναϊκού, ένα κέντρο να παίζουν τα παιδιά. Καλή χρονιά και καλή τύχη σε όλους μας».

Ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Η διπλή ανάπλαση από ένα όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πια πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω σήμερα τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ένα γήπεδο που θα είναι πραγματικό στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και το ονειρευόντουσαν οι φίλοι του εδώ και πολλές δεκαετίες. Το γήπεδο εντάσσεται στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης διπλής ανάπλασης, την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημοτική αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική αρχή, με μια πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε.

Το έργο αυτό θέλω να θυμίσω ότι γίνεται με σημαντικότατους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι μια επένδυση που θα πιάσει τόπο όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, που αξίζει να αποκτήσει αυτό το γήπεδο που, όπως είπα, για πολλές δεκαετίες το ονειρεύονται οι φίλοι του, αλλά συνολικά θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια εξαιρετικά υποβαθμισμένη περιοχή που είναι τόσο κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Προσβλέπουμε στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Να ευχαριστήσω την κοινοπραξία και όλους τους εργαζόμενους. Είναι σημαντικός ο αριθμός των απασχολούμενων στο έργο αυτό, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τους επόμενους μήνες και προσβλέπουμε στην παράδοση του έργου όπως έχει συμφωνηθεί, τον Μάιο του 2027».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Είναι νομίζω εξαιρετική η πρόοδος στο πράσινο γήπεδο στο Βοτανικό. Όχι μόνο γιατί είναι το χρώμα του Παναθηναϊκού, αλλά και επειδή θα είναι βιοκλιματικό, πολυλειτουργικό και θα έχει γύρω του 215 στρέμματα πρασίνου και βεβαίως είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας Αυτοδιοίκησης, Κυβέρνησης, Ερασιτέχνη και ΠΑΕ, για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την εξαιρετική συνεργασία».