Παναθηναϊκός: «Πέντε εκατ. ευρώ και μπόνους για τον Τετέ»
Στη Βραζιλία είναι καθημερινά τα ρεπορτάζ για την Γκρέμιο και τον Τετέ.
Ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ του Παναθηναϊκού απασχολεί έντονα τα ΜΜΕ της χώρας και ο ρεπόρτερ Φάμπιο Βάργκας, ο οποίος κάνει το ρεπορτάζ της ομάδας, υποστήριξε ότι στο τριφύλλι κατατέθηκε και τρίτη πρόταση. Η Γκρέμιο, λοιπόν, σύμφωνα με όσα έγραψε προσφέρει στον Παναθηναϊκό 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους για τον παίκτη κι ότι υπάρχει αισιοδοξία για την απόκτησή του.
Τουλάχιστον σταμάτησαν τα σενάρια για δανεισμό...
Αναλυτικά το ποστάρισμα του Βραζιλιάνου δημοσιογράφου: «Μεταξύ της Γκρέμιο και του Τετέ όλα είναι εντάξει: Μισθός και διάρκεια συμβολαίου. Τώρα ο σύλλογος περιμένει την απάντηση στην τρίτη πρόταση που έγινε προς τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα κατέθεσε πρόταση αγοράς κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους.
Στους παράγοντες υπάρχει αισιοδοξία».
✍️ Entre Grêmio e Tetê tudo certo, salário e tempo de contrato, agora o clube aguarda resposta da terceira proposta feita ao #panathinaikos o clube fez uma proposta de compra na casa dos € 5 milhões de euros + bônus.
Dentro dos bastidores existe confiança. pic.twitter.com/p7oRtsuCWM— Fábio Vargas (@fabioHDG) December 30, 2025
