Το τελευταίο τετράμηνο έχουν καταβληθεί συνολικά 950.000 ευρώ, ενώ παράλληλα έχει τεθεί σε εφαρμογή και η κάρτα φιλάθλου, που ενισχύει επιπλέον τα έσοδα του ΑΣ ΠΑΟΚ.

Η στήριξη του Ιβάν Σαββίδη προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ συνεχίζεται σε σταθερή βάση, με την ΠΑΕ να έχει καταβάλει συνολικά 950.000 ευρώ τους τελευταίους τέσσερις μήνες για την ενίσχυση των τμημάτων του ερασιτέχνη.

Παρά την αναστάτωση που είχε προηγηθεί μέσα στο καλοκαίρι, η πλευρά της ΠΑΕ παραμένει συνεπής στη διαχρονική της στάση, στηρίζοντας οικονομικά τον ΑΣ και συμβάλλοντας στη λειτουργία και τη βιωσιμότητά του. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η καθιέρωση της κάρτας φιλάθλου για την αγορά εισιτηρίων των αγώνων της ποδοσφαιρικής ομάδας, ένα μέτρο που προσφέρει σταθερό και επιπλέον έσοδο στον ερασιτέχνη.

Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, έχει αποκατασταθεί το κλίμα συνεργασίας μεταξύ ΠΑΕ και ΑΣ, αφήνοντας πίσω τις εντάσεις που είχαν προκύψει μετά τις εξελίξεις της 16ης Ιουνίου.

Οι δύο πλευρές κινούνται πλέον σε κοινή γραμμή, τόσο στο θέμα του νέου γηπέδου της Τούμπας όσο και στον συνολικό σχεδιασμό που αφορά τις δράσεις για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Η ομαλή συνεργασία και η ενότητα αποτελούν βασικό ζητούμενο για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ σε μια ιστορική χρονιά, με τον Ιβάν Σαββίδη να επαναλαμβάνει στην πράξη τη στήριξή του προς τον ΑΣ, την ώρα που και το ποδοσφαιρικό τμήμα συνεχίζει την προσπάθειά του εντός αγωνιστικού χώρου με στόχο την επίτευξη των στόχων του.