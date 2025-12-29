Με ξεκάθαρο μήνυμα για το ποιος είναι και τι πρεσβεύει ο ΠΑΟΚ, αλλά και με έντονη συναισθηματική φόρτιση, έγινε η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τα 100 χρόνια.

Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ είχε χαρακτήρα ουσίας, μνήμης και ξεκάθαρου προσανατολισμού. Με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έδωσε από την αρχή τον τόνο, η συζήτηση δεν περιορίστηκε σε εκδηλώσεις και ημερομηνίες, αλλά προχώρησε ένα βήμα παρακάτω και πήγε σε κάτι πιο βαθύ: στο ποιος είναι ο ΠΑΟΚ και τι οφείλει να εκπροσωπεί μπαίνοντας στον δεύτερο αιώνα ζωής του.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα του συλλόγου και στη ρίζα του. Θύμισε ότι ο ΠΑΟΚ γεννήθηκε από ανθρώπους που κουβαλούσαν απώλεια, μνήμη και προσφυγιά και βρήκαν μέσα από το σωματείο τρόπο να κρατήσουν ζωντανή την ταυτότητά τους. «Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το DNA μας», υπογράμμισε, δίνοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο θέλει να κινηθεί ο εορτασμός των 100 χρόνων.

Ο Ιβάν Σαββίδης δεν απέφυγε και την κουβέντα για το σήμερα. Μίλησε ανοιχτά για στόχους, για πρωταθλητισμό και φιλοδοξίες, αλλά έβαλε μια σαφή κόκκινη γραμμή: ο ΠΑΟΚ δεν θέλει τίτλους χωρίς αξία.

«Φέτος θέλουμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, να κάνουμε ένα χρυσό νταμπλ. Έχουμε μπροστά μας νέους στόχους, αλλά εμείς θέλουμε ευρισκόμενοι στην κορυφή, όλοι να μας αγαπάνε και όχι να μας μισούν. Αυτός είναι ο στόχος...Θέλουμε να είμαστε στην κορυφή και να μας αγαπάνε, όχι να μας μισούν. Να κερδίζουμε επειδή το αξίζουμε. Αν κάποιος είναι καλύτερος, να το δεχόμαστε και να δουλεύουμε για να γίνουμε εμείς καλύτεροι», σημείωσε, σε μια τοποθέτηση που αποτυπώνει τη φιλοσοφία με την οποία πορεύεται ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια.

Η συζήτηση άνοιξε σε όλα τα μέλη της επιτροπής, με το κλίμα να γίνεται ιδιαίτερα φορτισμένο όταν πήρε τον λόγο ο Γιώργος Κούδας. Ο ζωντανός θρύλος του ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Ιβάν Σαββίδη για όσα έχει προσφέρει, τονίζοντας πως «με όλα όσα κάνατε, ο ΠΑΟΚ έφτασε να είναι πρωταγωνιστής».

Η συγκίνηση ήταν εμφανής και κορυφώθηκε όταν ο Σαββίδης του υπενθύμισε την υπόσχεση που του έχει δώσει: ότι εκείνος θα δώσει το πρώτο λάκτισμα στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις των υπολοίπων. Ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος στάθηκε στη συνολική αλλαγή που έφερε η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, υπενθυμίζοντας και τη στήριξη που δόθηκε στην ομάδα μπάσκετ σε δύσκολες εποχές, χαρακτηρίζοντάς τον ευεργέτη του συλλόγου. Ο Αντρέ Βιεϊρίνια μίλησε με λόγια καρδιάς, λέγοντας πως μπορεί να μη γεννήθηκε ΠΑΟΚτσής, αλλά έγινε στην πορεία και προσπάθησε να το αποδείξει σε κάθε του μέρα με τη φανέλα, αλλά και μετά το τέλος της καριέρας του.

Ο Ηλίας Βιολίδης στάθηκε στη σημασία της συγκυρίας, λέγοντας πως «είναι ευλογία που βρισκόμαστε όλοι εδώ για τα 100 χρόνια» και πως αυτό δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι μόνος. Από την πλευρά του, ο Κλεάνθης Βαλαρούτσος έβαλε ιστορική διάσταση στη συζήτηση, θυμίζοντας ότι για δεκαετίες ο σύλλογος πάλευε χωρίς δύναμη και αναγνώριση, ενώ σήμερα έχει περάσει σε μια εποχή διακρίσεων και τίτλων.

Η πρώτη αυτή συνεδρίαση έκλεισε με κοινή παραδοχή: ο εορτασμός των 100 χρόνων δεν θα είναι μια απλή επετειακή σειρά εκδηλώσεων, αλλά μια συνολική αφήγηση για το ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, από πού ξεκίνησε και πού θέλει να πάει. Με δράσεις που θα απλωθούν σε όλο το 2026 και με στόχο το μήνυμα να ταξιδέψει εντός και εκτός συνόρων. Γιατί, όπως ειπώθηκε ξεκάθαρα στο τραπέζι, τα 100 χρόνια δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Είναι ταυτότητα.