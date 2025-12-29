Μάρτιν Γκεοργκίεφ: Ανερχόμενος στόπερ στη Βουλγαρία, «δωμάτιο» με Γιαμάλ στην Μπάρτσα και τώρα ΑΕΚ!

Ο 20χρονος Βούλγαρος στόπερ που αποτελούσε το μεγάλο πρότζεκτ τη Σλάβια Σόφιας θα ανήκει πλέον στην ΑΕΚ. Το πέρασμά του από την Μπαρτσελόνα όπου συγκατοικούσε με Γιαμάλ και Κουμπαρσί και οι αριθμοί του στο Wyscout.

Την μία από τις τρεις μεταγραφές που ήθελε να κάνει τον Ιανουάριο κατάφερε να κλείσει η ΑΕΚ. Η Ένωση, όπως είναι γνωστό, κινούνταν για στόπερ, χαφ και επιθετικό με την Ένωση να ολοκληρώνει την πρώτη από τις τρεις περιπτώσεις, φτάνοντας σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας για τη μεταγραφή του 20χρονου Βούλγαρου κεντρικού αμυντικού, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει για τέσσερα χρόνια.

Το μεγάλο πρότζεκτ της Σλάβια Σόφιας που έφτασε μέχρι την Μπαρτσελόνα

Ο Γκεοργκίεφ παρότι είναι 20 χρονών διαθέτει αρκετή εμπειρία καθώς αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια ως βασικότατη επιλογή στο κέντρο της άμυνας της Σλάβια Σόφιας. Μάλιστα το καλοκαίρι του 2022 η Μπαρτσελόνα τον είχε τσεκάρει προχωρώντας για έναν χρόνο στον δανεισμό του με τον Βούλγαρο στόπερ να αγωνίζεται στην Κ19 της Μπάρτσα, παίρνοντας μέρος και σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας.

Την επόμενη χρονιά επέστρεψε στη Σλάβια και φέτος για τρίτη σερί σεζόν είναι ένας από τους βασικούς στόπερ της ομάδας φτάνοντας μάλιστα μέχρι και την Εθνική Βουλγαρίας. Εκεί και στις τρεις συμμετοχές του μέσα στο 2025 έχει αγωνιστεί ως δεξιός μπακ. Ο 20χρονος Βούλγαρος στόπερ ήταν όλα αυτά τα χρόνια το μεγάλο πρότζεκτ της Σλάβια Σόφιας, η οποία αποτελεί στη Βουλγαρία ένα selling κλαμπ καθώς συνεχώς παράγει από τις ακαδημίες της και πουλάει ό,τι καλό βγάζει.

Οι αριθμοί του Μάρτιν Γκεοργκίεφ στο Wyscout σε άμυνα και passing game

Πρόκειται για έναν στόπερ με 1,85μ. ύψος, δυνατός στον αέρα, ενώ έχει τη δυνατότητα να παίξει άνετα και με την μπάλα στα πόδια, κάτι σημαντικό για το build up στο οποίο αρέσκεται η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Γενικότερα έχει ποδοσφαιρικό θράσος και μεγάλες φιλοδοξίες καθώς όπως είχε πει και σε μια από τις πρόσφατες συνεντεύξεις του, στόχος του ήταν να πάρει μεταγραφή σε ομάδα του εξωτερικού και να ανέβει επίπεδο.

Σύμφωνα με το Wyscout στο αμυντικό κομμάτι, ο Γκεοργκίεφ έχει μέσο όρο 70% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες. Έχει τέσσερις εναέριες διεκδικήσεις ανά παιχνίδι με 54,7% επιτυχία, με 6,13 κλεψίματα, 11,2 ανακτήσεις μπάλας και 2,9 απομακρύνσεις. Η άνεσή του με την μπάλα στα πόδια επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς του στο Wyscout. Ο Γκεοργκίεφ έχει μέσο όρο 86,4% επιτυχημένες μεταβιβάσεις, με 78,6% σωστές προωθητικές πάσες, 68,5% εύστοχες πάσες στο τελευταίο τρίτο και 53,5% επιτυχημένες βαθιές μπαλιές.

Πώς έγινε η μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα και το «δωμάτιο» με Γιαμάλ και Κουμπαρσί

Πώς λοιπόν έγινε ο δανεισμός του στην ομάδα κάτω των 19 ετών στην Μπαρτσελόνα, όπου έφτασε να συγκατοικεί αρχικά μαζί με τον Λαμίν Γιαμάλ και στη συνέχεια με τον Πάου Κουμπαρσί; Ο ίδιος ο Γκεοργκίεφ είχε μιλήσει με κάθε λεπτομέρεια για αυτό σε συνέντευξή του στη βουλγαρική Mach Telegraf:

«Ο Ζον Μπακέρο, γιος του Χοσέ Μαρία Μπακέρο, έπαιζε στην ομάδα μας. Παίζαμε τον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Βουλγαρίας. Με τράβηξε στην άκρη και μου είπε ότι η Μπαρτσελόνα ήθελε να με πάρει για δοκιμαστικά. Του είπα να περάσει πρώτα το ματς και μετά να μιλήσουμε. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήμουν υπέρ. Ήθελα να πάω. Το ματς τελείωσε, η ήττα στα πέναλτι ήταν πολύ βαριά για μένα. Την επόμενη μέρα πήγα να προπονηθώ μόνος μου. Η διοίκηση της Σλάβια με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε αν ήμουν στη Σόφια, γιατί ήταν Μεγάλη Παρασκευή. Τους είπα ότι ήμουν. Μου είπαν κατευθείαν: “Ετοιμάζεις βαλίτσες και πας στη Βαρκελώνη”. Κινηθήκαμε γρήγορα με τα έγγραφα, γιατί δεν μπορούσα να ταξιδέψω στο εξωτερικό, αφού ήμουν ανήλικος. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την αγωνία! Πήγα για μία εβδομάδα, αυτό ήταν όλο το δοκιμαστικό μου. Τις δύο πρώτες μέρες προπονήθηκα με τη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα και τις υπόλοιπες με την ομάδα νέων. Εκεί, για παράδειγμα, ήταν και ο Φερμίν Λόπεθ. Όλα πήγαν καλά και άφησα πολύ καλή εντύπωση. Παρ’ όλα αυτά, δεν είχα προσδοκίες ότι θα συμβεί κάτι.

Την ημέρα που έπρεπε να φύγω, ο Χοσέ Μαρία Μπακέρο ήρθε στο ξενοδοχείο με δύο στελέχη. Μόνο σεβασμός για τον κύριο Μπακέρο. Ανατριχιάζω όταν θυμάμαι πώς μου φέρθηκε. Είναι άνθρωπος με κεφαλαίο Α. Τότε ήταν επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Μπαρτσελόνα. Μου είπαν ότι είχαν εντυπωσιαστεί πολύ και ήθελαν να με υπογράψουν. Εκείνη τη στιγμή, για μένα τελείωσε ο κόσμος! Φώναξαν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις κι εγώ απάντησα ότι έπρεπε πρώτα να ενημερώσω τους γονείς μου. Ούτε εκείνοι μπορούσαν να πιστέψουν ότι είχα εγκριθεί. Ήταν Μάιος και μέχρι να ανοίξει η μεταγραφική περίοδος – περίπου έναν μήνα αργότερα – ήμουν πολύ αγχωμένος μήπως συμβεί κάτι. Δεν το είπα σε κανέναν, ούτε στους πιο κοντινούς μου φίλους. Στις 13-14 Ιουλίου ταξίδεψα, αλλά από δεισιδαιμονία δεν είχα μάθει ισπανικά. Τώρα το θεωρώ λάθος, γιατί θα με βοηθούσε περισσότερο στην προσαρμογή. Μετά όμως τα έμαθα. Έγινα μαθητής και είχα και δάσκαλο, και έμενα ακόμη και μετά το προγραμματισμένο μάθημα, που ήταν περίπου 90 λεπτά. Η ιδέα ήταν να μπορώ να μιλάω άνετα. Τώρα δεν ξέρω τέλεια τη γλώσσα, αλλά μπορώ να πάω στην Ισπανία και να τα βγάλω πέρα χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στην αρχή έμενα με τον Λαμίν Γιαμάλ. Όπως είπα, τότε ήμουν στη δεύτερη ομάδα. Ήμασταν σε μια πόλη κοντά στη Βαρκελώνη, μετά επιστρέψαμε από την προετοιμασία και πήγα στον κοιτώνα, όπου βρέθηκα εντελώς μόνος. Ένα παιδί που γνώρισα στα δοκιμαστικά ήρθε σε μένα. Ήταν από τη Βαρκελώνη. Μου φώναξε: “Θα είσαι στο ίδιο δωμάτιο με τον Λαμίν Γιαμάλ, θα τα πάτε εύκολα”. Τότε δεν ήξερα ποιος ήταν, γιατί ήταν μικρότερος. Εκείνη την περίοδο ήταν τραυματίας. Βλεπόμασταν περίπου 15 λεπτά την ημέρα, κάτι που ήταν περίεργο. Μετά από τρεις-τέσσερις μέρες ήθελα ήδη να επικοινωνήσω περισσότερο, αλλά δεν ήξερε αγγλικά. Τον ρώτησα πού πρέπει να πάω για κούρεμα και μου φώναξε: “Και εσύ θα μου πεις πού να πάω”, αστειευόμενος φυσικά. Μετά μου είπε πού πηγαίνει ο ίδιος και πήγα κι εγώ εκεί. Η περιπέτειά μας ήταν σύντομη, επικοινωνούσαμε με μεταφραστή. Έπειτα άλλαξαν το άτομο στο δωμάτιό μου, κάτι φυσιολογικό τότε. Με έβαλαν με τον Πάου Κουμπαρσί. Ζήσαμε μαζί έναν χρόνο. Γίναμε φίλοι, αλλά μέχρι σήμερα η επικοινωνία μας είναι αρκετά σπάνια».