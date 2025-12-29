Παίκτης της ΑΕΚ πρέπει να θεωρείται ο 20χρονος διεθνής Βούλγαρος αμυντικός, Μάρτιν Γκεοργκίεφ, με την Ένωση να φτάνει σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας.

Σε ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής προχωρά η ΑΕΚ, καθώς όπως επιβεβαιώνεται και από την Ένωση, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν φτάσει σε συμφωνία με τη Σλάβια Σόφιας για την απόκτηση του 20χρονου διεθνή Βούλγαρου, Μάρτιν Γκεοργκίεφ.

Μάλιστα, πρόκειται για μια... τελειωμένη υπόθεση, διότι ο παίκτης είναι ήδη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και εφόσον όλα πάνε καλά, η απόκτησή του θα ολοκληρωθεί και τυπικά μέσα στη μέρα, με τις πληροφορίες από τη Βουλγαρία να κάνουν λόγο για τετραετές συμβόλαιο.

O Μάρτιν Γκεοργκίεφ είναι 20 ετών, γεννημένος στις 24/9/2005 και παρά το νεαρό της ηλικίας του είναι ήδη διεθνής με τη Βουλγαρία έχοντας τρεις συμμετοχές.

Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και το 2022 είχε συμπεριληφθεί στην τιμητική λίστα του Guardian με τα ανερχόμενα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο παίκτης, μάλιστα, τον Ιούλιο του 2022 εντάχθηκε στις Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα με τη μορφή δανεισμού και με οψιόν αγοράς από τους Καταλανούς, ωστόσο, το επόμενο καλοκαίρι επέστρεψε στη Βουλγαρία, λόγω και της οικονομικής ασφυξίας της Μπαρτσελόνα, ακόμα και για την ολοκλήρωση μιας τέτοιου είδους μεταγραφής.