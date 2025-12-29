«Ο Σφιντέρσκι δεν θέλει να επιστρέψει στην Πολωνία»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Κάρολ Σφιντέρσκι δεν ενδιαφέρεται προς το παρόν να επιστρέψει στο πολωνικό πρωτάθλημα.

Νέο ρεπορτάζ από την Πολωνία ήρθε να προσδώσει παραπάνω στοιχεία σχετικά με την περίπτωση ο Κάρολ Σφιντέρσκι να επαναπατριστεί είτε για την Βίντζεβ Λοτζ είτε για κάποια άλλη ομάδα.

Ο γνωστός δημοσιογράφος Τόμας Βλόνταρτσικ ανέφερε στην εκπομπή στην οποία συμμετέχει στο Youtube πως ο Πολωνός επιθετικός του Παναθηναϊκού είναι πιθανό να αποχωρήσει όντως τον Γενάρη από τον ελληνικό σύλλογο.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην Πολωνία με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για την Βίντζεβ Λοτζ, εκείνος εξήγησε πως ο 28χρονος φορ του «τριφυλλιού» δεν σκέφτεται ατυή τη στιγμή το να αγωνιστεί ξανά στην χώρα του ως επιλογή. Τόνισε όμως πως αυτό το δεδομένο ισχύει τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι έχει φέτος αγωνιστεί 25 φορές με την φανένα του Παναθηναϊκού σκοράροντας οκτώ γκολ σε περισσότερα από 1.400 λεπτά.