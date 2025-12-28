«Η Βίντζεβ Λοτζ θέλει και τον Κάρολ Σφιντέρσκι»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η Βίντζεβ Λοτζ έχει στην λίστα της και τον Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού, μετά και τον Ντραγκόφσκι.

Η πολωνική ιστοσελίδα «lodzki sport» που ασχολείται με τα θέματα της Βίντζεβ Λοτζ δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την θέση του φορ στην ομάδα και μία πιθανή προσθήκη που μπορεί να γίνει ακόμα εκεί.

Τα ονόματα που εξετάζονται δεν είναι για πλαισιώσουν τους υπάρχοντες Ζεκίρι και Μπεργκιέρ, αλλά για να κάνουν την διαφορά κι αυτό φαίνεται από το γεγονός πως μιλάμε για τον Πουλούλου της Γιαγκελόνια και τον Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού. Δύο παίκτες που η αξία τους είναι 4 και 5 εκατ. ευρώ.

Για την παλιά... έκδοση της Βίντζεβ Λοτζ αυτά τα ποσά θα ήταν κάτι παραπάνω από απαγορευτικά, αλλά με την αλλαγή ιδιοκτησίας έχουν ήδη ξεπεραστεί μία φορά, για την απόκτηση του Οσμάν Μπουκαρί από το Όστιν αντί 5 εκατ. ευρώ.

Γενικά από το καλοκαίρι έχει κάνει έξι κινήσεις που έχουν κοστίσει περισσότερα χρήματα από το προηγούμενο μεταγραφικό της ρεκόρ που ήταν 500 χιλ. και κρατούσε από την σεζόν 2008-2009.

Ο Πουλούλου είναι από τους μεγάλους αστέρες της πολωνικής λίγκας ενώ ο Σφιντέρσκι ένας διεθνής Πολωνός φορ, κάτι που έχει σημασία για την Λοτζ, που δεν διαθέτει πολλούς γηγενείς παίκτες υψηλού επιπέδου.

Το γεγονός πως ο χρόνος του φορ του Παναθηναϊκού αναμένεται να είναι πιο περιορισμένος με την επιστροφή του Ντέσερς και τον ερχομό του Τεττέη ενώ υπάρχει μπροστά το όνειρο του Μουντιάλ με την Πολωνία ίσως παίξει ρόλο σε μία πιθανή επιθυμία του να αποχωρήσει, όπως σημειώνουν οι Πολωνοί.

Το συμβόλαιό του με τους «πρασίνους» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028 και υπενθυμίζουμε πως εκείνοι έδωσαν ένα ποσό κοντά στα 2 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους.