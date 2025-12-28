Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, ο άλλοτε στόπερ του Ολυμπιακού, Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς είναι στη μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ.

Το όνομα του Βάνια Ντρκούσιτς έχει πέσει στο… τραπέζι για τον ΠΑΟΚ ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, κάτι που μαρτυρά ότι ο Δικέφαλος θα κινηθεί για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, δεν είναι το μοναδικό όνομα που υπάρχει στην ασπρόμαυρη λίστα καθώς στα… ραντάρ υπάρχει και ο Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς της Βικτόρια Πλζεν.

Ο άλλοτε στόπερ του Ολυμπιακού, ο οποίος γεννήθηκε στις 23/3/00 (στη Μπιγέλινα της Βοσνίας), είναι η επόμενη λύση σε περίπτωση που δεν προχωρήσει του Σλοβένου αμυντικού, με τον ίδιο να έχει συμβόλαιο με τους Τσέχους μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο 25χρονος αμυντικός κόστισε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στους Πειραιώτες το 2019 καθώς είχε ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του στην Παρτιζάν, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στους «ερυθρολεύκους» και με μόλις 6 συμμετοχές και δύο δανεισμούς σε ΑΕΛ Novibet και Παρτιζάν, αποφάσισε το 2022 να επιστρέφει στη Σερβία με κανονική μεταγραφή αντί 800 χιλιάδων ευρώ.

Η Βικτόρια Πλζεν δαπάνησε 1,5 εκατ. ευρώ για τον αποκτήσει δύο χρόνια μετά και μέχρι τώρα έχει 50 συμμετοχές με 2 γκολ και 1 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ είχε αγωνιστεί και κόντρα στον Παναθηναϊκό (μπήκε στο 41' με το «3» στη φανέλα, όπως θα δείτε και στη φωτογραφία παρακάτω) στη φετινή League Phase του Europa League. Την περασμένη περίοδο, μάλιστα, αντιμετώπισε και τον ΠΑΟΚ στο 2-2 της Τούμπας. Ήταν βασικός κι έπαιξε και στο 90'.

Ο δεξιοπόδαρος Μάρκοβιτς έχει ύψος 1,86 και με την εθνική Σερβίας Κ21 μετράει 18 ματς κι 1 γκολ. Με την Ανδρών ακόμα δεν έχει αγωνιστεί.

