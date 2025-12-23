ΠΑΟΚ: «Δεν μπόρεσε για Εράκοβιτς και προσπαθεί για Ντρκούσιτς»
Οι Σλοβένοι έγραψαν το πρωί ότι ο Βάνια Ντρκούσιτς βρίσκεται στη λίστα του ΠΑΟΚ εν όψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με τον 26χρονο (30/10/99) αμυντικό να παρουσιάζεται από σλοβένικη ιστοσελίδα ως μία ρεαλιστική επιλογή για τον Δικέφαλο του Βορρά.
Παρότι αποτελεί βασικό στέλεχος της Ζενίτ, όλα δείχνουν πως ο ίδιος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο του να αποχωρήσει, με βασικό κίνητρο την επιστροφή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Ντρκούσιτς, ο οποίος είναι διεθνής με τη Σλοβενία κι έχει 26 συμμετοχές, αγωνίζεται στη Ζενίτ από το καλοκαίρι του 2024, όταν μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη από τη Σότσι.
Τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 20 συμμετοχές, έχοντας σταθερό ρόλο στο αρχικό σχήμα των Ρώσων, οι οποίοι βρίσκονται στη δεύτερη θέση του ρωσικού πρωταθλήματος, μόλις έναν βαθμό πίσω από την Κρασνοντάρ. Αξίζει να σημειωθεί πως στο ξεκίνημα της περσινής χρονιάς είχε αγωνιστεί ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του παίκτη τις οποίες έφεραν στο φως οι Σλοβένοι, ο ΠΑΟΚ ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή ως ο πιο πιθανός προορισμός για τον 26χρονο. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε που το όνομά του «παίζει» για τους Θεσσαλονικείς μιάς και το καλοκαίρι του 2024 ο σύλλογος του Ιβάν Σαββίδη είχε κάνει πρόταση στην τότε ομάδα του, τη Σότσι, για την απόκτησή του.
Για τον Ντρκούσιτς, λοιπόν, σειρά πήρε ο Βαλερί Καρπόβ. Ο Ρώσος δημοσιογράφος τόνισε ότι δεν προχώρησε η απόκτηση του Σέρβου στόπερ Εράκοβιτς και πλέον ήρθε στο προσκήνιο ο Ντρκούσιτς.
Αναλυτικά όσα έγραψε: «Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει πρόταση για τον Ντρκούσιτς.
Η συμφωνία για τον Εράκοβιτς δεν προχώρησε, καθώς η Ζενίτ ζήτησε 10 εκατ. ευρώ και δεν ήθελε ούτε ανταλλαγή με τον Τσάλοφ ούτε δανεισμό του Εράκοβιτς.
Ωστόσο, είναι έτοιμη να αφήσει τον Ντρκούσιτς να φύγει σε λογική τιμή».
PAOK prepare an offer for Drkusic— RPL Sky (@RPLNews_eng) December 23, 2025
Erakovic deal didn't work out, as Zenit demanded €10m and didn't want to trade Chalov or loan Erakovic
However, they are ready to let Drkusic leave for a reasonable price
(@OnooQ) https://t.co/wHGXPt3Hq4 pic.twitter.com/dLXnfpLphF
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.