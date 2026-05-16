Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την 6η αγωνιστική των playoffs, με τον Λόβρεν να επιστρέφει σε φουλ ρυθμούς για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, με την ομάδα να ρυθμίζει και τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την αναχώρησή της για την Αθήνα.

Οι Θεσσαλονικείς θα φιλοξενηθούν από τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο ματς της Λεωφόρου (17/5,19:30) και «καίγονται» για το αποτέλεσμα που θα τους στείλει στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Το ευχάριστο νέο για τον Λουτσέσκου είναι η επιστροφή του Ντέγιαν Λόβρεν για την 6η αγωνιστική των playoffs. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή του για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση. Αντίθετα, ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Η τελευταία αυτή προπόνηση επί μακεδονικού εδάφους αφορούσε την τακτική προσέγγιση του αγώνα με τους Πράσινους, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και σε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.