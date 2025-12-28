Ο Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος παραχωρήθηκε από τον Παναιτωλικό στον Παναθηναϊκό σημείωσε ένα απίθανο γκολ στο ματς με την Κηφισιά.

Ένα γκολ έως τώρα μετράει ο Σωτήρης Κοντούρης στη Super League με τη φανέλα του Παναιτωλικού και τώρα με τον Παναθηναϊκό στόχος είναι φυσικά να πετύχει πολλά περισσότερα.

Ο 20χρονος (γεννήθηκε στις 24/2/05) αμυντικός μέσος στις 31 συμμετοχές του με την ομάδα του Αγρινίου έχει ένα τέρμα, αλλά θα το θυμάται για πάντα. Όχι απλά γιατί ήταν το πρώτο του, αλλά γιατί ήταν ένα έργο τέχνης. Μία ζωγραφιά.

Στις 25/10/25 στη Νεάπολη στην αναμέτρηση Κηφισιά - Παναιτωλικός, ο Κοντούρης ήταν βασικός. Με τον Γιάννη Αναστασίου πλέον στον πάγκο, αφού είχε διαδεχθεί τον Γιάννη Πετράκη, ο Κοντούρης ξεκίνησε κόντρα στους Τεττέη, Παντελίδη, τους οποίους θα έχει συμπαίκτες στο εξής στον Παναθηναϊκό. Τον Τεττέη άμεσα, για τον Παντελίδη θα φανεί.

Στο 37', λοιπόν, με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Κηφισιάς με γκολ του Πόμπο, ο Κοντούρης πήγε στο σημαιάκι του κόρνερ. Το ότι εκτελούσε και τις στατικές φάσεις, είναι ένα ακόμα δείγμα του ταλέντου και της προοπτικής που έχει. Εκτέλεσε με το δεξί από αριστερά, ο Τεττέη απομάκρυνε και η μπάλα έφτασε πάλι στον Κοντούρη. Ο ταλαντούχος μέσος εκτός περιοχής πλέον κι από πλάγια αριστερά, εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» με το δεξί κι έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι για το 1-1.

Αυτό είναι και το μοναδικό του γκολ μέχρι στιγμής στη Super League σε 31 συμμετοχές, ενώ με την Κ19 των Αγρινιωτών είχε 4 γκολ σε 42 αγώνες.

Η γκολάρα του Κοντούρη και φωτορεπορτάζ από το ματς

Μετά το ματς ο ίδιος δήλωσε στην Cosmote TV. «Δεν το έχω δει ακόμα. Ήταν όνειρο ζωής ένα τέτοιο γκολ. Ήταν ξεχωριστό για μένα. Θα ήταν μεγαλύτερη η χαρά μου αν νικούσαμε.

Το πρώτο μου γκολ με τον Παναιτωλικό. Είμαι από μικρός στην Ακαδημία και ήθελα ένα γκολ με την ομάδα που αγαπώ».



Ο Κοντούρης είχε πετύχει, όπως αναφέραμε, 4 γκολ με την Κ19 του Παναιτωλικού. Τα δύο ήταν πάλι με την Κηφισιά. Κόντρα στην Κ19 της αντιπάλου, βέβαια. Τον Μάρτιο του 2024. Τότε, εκτέλεσε το πρώτο με το αριστερό και το δεύτερο με το δεξί, στέλνοντας τη μπάλα πάλι στο αριστερά παραθυράκι.

