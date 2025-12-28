Το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ είναι πάντα στις προτεραιότητες του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τρίτη του κίνηση ενόψει του Γενάρη, που ακούει στο όνομα Σωτήρης Κοντούρης δείχνοντας την σημασία που έχει το ελληνικό στοιχείο για την ομάδα.

Σε μία περίοδο που όλοι στον Παναθηναϊκό εργάζονται με σκοπό να εκπληρώσουν τις επιθυμίες του Ράφα Μπενίτεθ την περίοδο του Ιανουαρίου σχετικά με την ενίσχυση της ομάδας με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές τοπ επιπέδου, οι «πράσινοι» δείχνουν πως δεν φεύγει ποτέ από την ατζέντα τους το θέμα του ελληνικού στοιχείου του ρόστερ.

Αυτό είναι κάτι που αποτελεί μία σημαντική προτεραιότητα και για τον ιδιοκτήτη της ομάδας, που θέλει το κλαμπ του να διαθέτει έναν σεβαστό αριθμό Ελλήνων παικτών, που να έχουν ρόλο στο ροτέισον του προπονητή.

Έτσι, όποιοι κι αν είναι οι στόχοι του «τριφυλλιού» σε κάθε περίοδο, τα ραντάρ του παραμένουν πάντα ανοιχτά οποιαδήποτε στιγμή για περιπτώσεις Ελλήνων παικτών με potential.

Φέτος, με την αναδιοργάνωση της ακαδημίας, αυτό ξεκίνησε να γίνεται και σε μικρότερες ηλικίες, με τους «πρασίνους» να αποκτούν παίκτες, όπως ο Φώτης, ο Κουμουκέλης και ο Πετούσης.

Μετά τους Παντελίδη και Τεττέη, ο Κοντούρης

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τις κινήσεις του για τον Ιανουάριο αρκετά νωρίς, όταν στα μέσα του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του ισχυρού άνδρα του κλαμπ, Γιάννη Αλαφούζου ολοκλήρωσε την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλο Παντελίδη, που τότε ήταν ότι πιο hot στο ελληνικό ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι.

Ο πρώτος θα ενταχθεί άμεσα στην ομάδα και αναμένεται την Δευτέρα (29/12) να κάνει την πρώτη του προπόνηση ενώ ανοιχτό είναι ακόμα το ενδεχόμενο αυτό και για τον Έλληνα εξτρέμ, για το οποίο η συμφωνία όριζε αρχικά πως προορίζεται να πάει στο Κορωπί το καλοκαίρι.

Όπως ανέφερε όμως και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας σε πρόσφατες δηλώσεις του, η ομάδα των βορείων προαστίων θα ήταν ανοιχτή σε μία συζήτηση να γίνει αυτό από τώρα.

Δυόμιση μήνες μετά και ελάχιστα πριν σημάνει η έναρξη της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός «χτύπησε» ξανά εντός συνόρων, κερδίζοντας τους ανταγωνιστές του, όπως συνέβη και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις.

Ο 20χρονος μέσος του Παναιτωλικού, Σωτήρης Κοντούρης έκλεισε στους «πρασίνους» που χρειάστηκε να βγάλουν από την τσέπη τους ένα ποσό γύρω στις 600 χιλ. ευρώ, καθώς και να εντάξουν στο deal και έμψυχα ανταλλάγματα, όπως εκείνο του Μπρέγκου και πιθανότατα και του Μιγκέλ Ταβάρες.

Μιλάμε για έναν ελπιδοφόρο αμυντικό μέσο ύψους 1,83μ. που διακρίθηκε τόσο με τους Αγρινιώτες όσο και με τις μικρές εθνικές ομάδες.

Με τις κινήσεις αυτές το «τριφύλλι» δεν προσθέτει απλώς τρεις Έλληνες παίκτες στο ρόστερ για να αυξήσει αριθμητικά το ελληνικό στοιχείο. αλλά τρεις ποδοσφαιριστές από τους οποίους περιμένει να του δώσουν πράγματα.

Που τους υπολογίζει και τους πιστεύει πως είτε άμεσα (Τεττέη) είτε στο εγγύς μέλλον (Παντελίδης και Κοντούρης) θα αποτελέσουν μέλη του βασικού ροτέισον της ομάδας δίνοντας σημαντικές λύσεις και βοήθειες.

Μία δωδεκάδα Ελλήνων για τον Παναθηναϊκό

Αυτή τη στιγμή το ρόστερ της πρώτης ομάδας του Παναθηναϊκού αριθμεί δέκα Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Κότσαρη, Κυριακόπουλο, Κώτσιρα, Σιώπη, Νίκα, Μπακασέτα, Μπρέγκου, Κυριόπουλο, Μπόκο και Φικάι. Ο τελευταίος ασχέτως που έχει επιλέξει να αγωνίζεται στα κλιμάκια της εθνικής Αλβανίας, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα ενώ διατηρεί κανονικά το δικαίωμά του να παίξει ακόμα και στην Εθνική Ελλάδος σ' ένα θεωρητικό σενάριο μέχρι να κάνει κάποια συμμετοχή με την ανδρική ομάδα της γείτονας χώρας σε επίσημο ματς.

Μετά τις μεταγραφές που έχει κάνει το «τριφύλλι» θα αφαιρεθεί απ' αυτό το σύνολο ο Αντριάνο Μπρέγκου, που θα ακολουθήσει το αντίθετο δρομολόγιο από τον Κοντούρη και θα προστεθούν οι Τεττέη, Παντελίδης (ασχέτως του πότε θα έρθει) και Κοντούρης.

Δηλαδή ο αριθμός των Ελλήνων παικτών του ρόστερ θα αυξηθεί κατά δύο και θα πάει στους δώδεκα. Βέβαια είναι πιθανό το νούμερο αυτό να μειωθεί την προσεχή μεταγραφική περίοδο, αφού η παραμονή του Γιώργου Νίκα στην ομάδα, μόνο δεδομένη δεν είναι.

Οι Έλληνες παίκτες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μετά τις μεταγραφές