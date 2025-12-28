Το μεταγραφικό παράθυρο του Γενάρη είναι προ των πυλών και στον Πειραιά εργάζονται εντατικά για ενίσχυση.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη με το... καλημέρα του 2026.

Γι' αυτό τον λόγο η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια του Βάσκου τεχνικού για διατήρηση των «σκήπτρων» στην Ελλάδα και παράλληλα την υπέρβαση με πρόκριση στα νοκ-άουτ του Champions League.

Το ενδιαφέρον για τον Νίνο της Ζενίτ, τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και της Γαλατάσαραϊ δείχνει υπαρκτό, ωστόσο οι Πειραιώτες έχουν... απλώσει τα δίχτυα τους και στην χώρα του Καφέ.

Στα υπόψη του Ολυμπιακού φέρεται να ενδιαφέρονται για τους Γκιλιέρμε Αράνα της Ατλέτικο Μινέιρο και ο Κάουα Πράτες της Κρουζέιρο. Ο πρώτος, αριστερός μπακ, έχει συμβόλαιο έως το 2027 και η αξία του εκτιμάται στα 7 εκατ. ευρώ, ενώ ο δεύτερος (επίσης αριστερός μπακ) στα 17 του θεωρείται από τα ανερχόμενα ταλέντα της Βραζιλίας, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ μεταξύ άλλων να τον «κοιτάζει».