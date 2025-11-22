Ο Ολυμπιακός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον 28χρονο Νίνο της Ζενίτ, όπως μεταδίδουν οι Βραζιλιάνοι.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Νίνο, που αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Συγκεκριμένα, βραζιλιάνικο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 28χρονος στόπερ είναι έτοιμος να ακούσει προτάσεις ομάδων από Ελλάδα και Τουρκία που τον έχουν προσθέσει στη λίστα τους.

Ο ίδιος αγωνίζεται στη Ζενίτ από τις αρχές του 2024 και αποκτήθηκε αντί 5 εκατ. ευρώ από τη Φλουμινένσε. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ομάδα του Σεργκέι Σεμάκ εξετάζει το ενδεχόμενο του να τον παραχωρήσει άμεσα, με τον ίδιο να μη σκεφτεται το να επιστρέψει στη γενέτειρά του.

Υπάρχει ενεργό ενδιαφέρον από Φλαμένγκο και Παλμέιρας, ωστόσο ο Νίνο επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη και φαίνεται πως είναι θετικός στο να πει το «ναι» είτε στους Ερυθρόλευκους είτε στη Γαλατάσαραϊ, που πίσης ενδιαφέρεται. Προς το παρόν, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει κάνει επίσημη πρόταση για την απόκτησή του.

Ο 28χρονος αμυντικός τη φετινή σεζόν μετρά 14 εμφανίσεις με τη Ζενίτ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ αγωνίζεται ως βασικός στα περισσότερα ματς. Η πιθανή αποχώρησή του δεν έχει να κάνει με αγωνιστικούς λόγους, καθώς ο ίδιος είναι ένα βασικό στέλεχος της ομάδας, όμως η διοίκηση αναζητά λύσεις για να ενισχυθεί σε άλλες θέσεις αποδεσμεύοντας έναν ξένο.

