Ο νέος χρόνος... βαδίζει τις πρώτες του ώρες και το Gazzetta παρουσιάζει αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των ομάδων στο δεύτερο μισό της περιόδου 2025-26.

Οι ομάδες το διάστημα των εορτών παίρνουν τις απαραίτητες ανάσες πριν επιστρέψουν στα γήπεδα για τις επίσημες υποχρεώσεις τους κι ενισχυμένες με τις μεταγραφές τους.

Κάθε αγώνας στο εξής, από τη στιγμή που θα μπει στην τελική ευθεία το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Ελλάδας, θα είναι πιο σημαντικός απ' αυτούς που προηγήθηκαν. Το πρόγραμμα για τις ομάδες γίνεται πιο βαρύ και ειδικά γι' αυτές που έχουν κι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Το Gazzetta παρουσιάζει το καλεντάρι του 2026 σε πρωτάθλημα Κύπελλο, αλλά και τις υποχρεώσεις των ομάδων σε Champions League, Europa League, Conference League.

Το Super Cup

Η χρονιά ξεκινάει με έναν τελικό. Το καλύτερο... ορεκτικό για τη συνέχεια. Ασφαλώς το Super Cup που επιστρέφει στην Ελλάδα ως θεσμός, δεν είναι ανάλογης σημασίας με τον τίτλο του πρωταθλητή ή έναν τελικό Κυπέλλου, αλλά όπως και να έχει είναι ένα τρόπαιο, το οποίο θα διεκδικήσει ο νταμπλούχος Ολυμπιακός και ο φιναλίστ του περσινού τελικού Κυπέλλου, ο ΟΦΗ.

Το ματς θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου Κρήτης, το Σάββατο 3/1/2026 και ώρα 17:00. Το Super Cup για τελευταία φορά πραγματοποιήθηκε πριν από 18 χρόνια. Στις 31 Οκτωβρίου 2007 οι Πειραιώτες νίκησαν την ΑΕΛ Novibet 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το πρόγραμμα της Super League

Η Super League πριν λίγο καιρό ανακοίνωσε το πρόγραμμα από την 16η αγωνιστική έως και την 26η αγωνιστική. Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται στις 22 Μαρτίου 2026. Εκκρεμότητα παραμένει το παιχνίδι Παναθηναϊκός - ΟΦΗ, το οποίο εκτός απροόπτου, θα διεξαχθεί στις 4/3/26.

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:

Η 16η Αγωνιστική

Σάββατο 10/01/26

17:00 Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Ολυμπιακός

19:30 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

Κυριακή 11/01/26

16:00 Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ

17:30 ΟΦΗ - Asteras Aktor

19:30 Άρης - ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

17η Αγωνιστική

Σάββατο 17/01/26

15:30 Πανσερραϊκός - Κηφισιά

18:30 Asteras Aktor - Ολυμπιακός

Κυριακή 18/01/26

17:00 ΑΕΛ Novibet - Άρης

19:00 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

21:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Δευτέρα 19/01/26

18:00 Παναιτωλικός - Λεβαδειακός

20:00 Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος Αθηνών

18η Αγωνιστική

Σάββατο 24/01/26

17:00 Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ

19:30 Asteras Aktor - ΑΕΚ

20:00 ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός

Κυριακή 25/01/26

16:00 Άρης - Λεβαδειακός

17:30 ΟΦΗ - Παναιτωλικός

19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός

21:00 Κηφισιά - ΠΑΟΚ

19η Αγωνιστική

Σάββατο 31/01/26

17:00 Παναιτωλικός - Άρης

18:00 Ατρόμητος Αθηνών - ΟΦΗ

20:00 Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 01/02/26

16:00 Λεβαδειακός - Asteras Aktor

17:30 Παναθηναϊκός - Κηφισιά

19:30 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός

21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

20η Αγωνιστική

Σάββατο 07/02/26

17:00 ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός

18:00 Asteras Aktor - Βόλος ΝΠΣ

20:00 Κηφισιά - Ατρόμητος Αθηνών

Κυριακή 08/02/26

16:00 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ

17:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός

19:00 Άρης - ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

21η Αγωνιστική

Σάββατο 14/02/26

17:00 Παναιτωλικός - Asteras Aktor

20:00 Βόλος ΝΠΣ - Άρης

Κυριακή 15/02/26

16:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός

17:30 Κηφισιά - ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΛ Novibet

Δευτέρα 16/02/26

18:00 Ατρόμητος Αθηνών - Πανσερραϊκός

22η Αγωνιστική

Σάββατο 21/02/26

17:00 Asteras Aktor - Ατρόμητος Αθηνών

17:00 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός

Κυριακή 22/02/26

16:00 ΟΦΗ - Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός - Βόλος ΝΠΣ

18:00 ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ

19:30 Άρης - Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ - Λεβαδειακός

23η Αγωνιστική

Σάββατο 28/02/26

17:00 ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet

19:30 Ατρόμητος Αθηνών - Παναιτωλικός

20:00 Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 01/03/26

16:00 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός

17:30 Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ

19:00 ΠΑΟΚ - Asteras Aktor

20:00 Παναθηναϊκός - Άρης

24η Αγωνιστική

Σάββατο 07/03/26

17:00 Άρης - Ατρόμητος Αθηνών

18:00 ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet

Κυριακή 08/03/26

16:00 Asteras Aktor - Πανσερραϊκός

17:00 Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ

19:00 Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Δευτέρα 09/03/26

18:00 Παναιτωλικός - Κηφισιά

25η Αγωνιστική

Σάββατο 14/03/26

17:00 ΟΦΗ - Ολυμπιακός

19:30 Πανσερραϊκός - Άρης

20:00 ΑΕΛ Novibet - Asteras Aktor

Κυριακή 15/03/26

17:30 Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ

18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

19:30 Ατρόμητος Αθηνών - ΑΕΚ

21:00 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

26η Αγωνιστική

Κυριακή 22/03/26 – 19:00 όλοι οι αγώνες

ΑΕΚ - Κηφισιά

Asteras Aktor - Παναθηναϊκός

Άρης - ΟΦΗ

Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Ατρόμητος Αθηνών

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός

Τα ντέρμπι στη Super Leaue

Η 20ή αγωνιστική με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης - ΠΑΟΚ και το ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, στις 8/2 (στην επέτειο της τραγωδίας της θύρας 7), είναι η πιο «καυτή».

Αναλυτικά τα ντέρμπι από την 16η έως την 26 αγωνιστική:



16η Αγωνιστική

Κυριακή 11/01/26

19:30 Άρης - ΑΕΚ

17η Αγωνιστική

Κυριακή 18/01/26

21:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

19η Αγωνιστική

Κυριακή 01/02/26

21:00 ΑΕΚ - Ολυμπιακός

20η Αγωνιστική

Κυριακή 08/02/26

19:00 Άρης - ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

21η Αγωνιστική

Κυριακή 15/02/26

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

23η Αγωνιστική

Κυριακή 01/03/26

20:00 Παναθηναϊκός - Άρης

24η Αγωνιστική

Κυριακή 08/03/26

21:00 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Playoffs και playouts

Η Super League έχει κάνει γνωστό επίσης το πότε θα έχουμε δράση στα plaoffs και playouts. Το διήμερο 4-5 Απριλίου ξεκινά η δράση και στις 17 Μαΐου πέφτει η αυλαία για τον πρωταθλητή, ενώ στις 21 του ίδιου μήνα θα ξέρουμε το ποιες ομάδες θα έχουν υποβιβαστεί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoffs 1-4

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Το πρόγραμμα των Play Off 5-8

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

3η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

4η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

5η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

6η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

Tο πρόγραμμα των Play Out 9-14

1η αγωνιστική: 4-5 Απριλίου

2η αγωνιστική: 7-9 Απριλίου

3η αγωνιστική: 18-19 Απριλίου

4η αγωνιστική: 22 Απριλίου

5η αγωνιστική: 26 Απριλίου

6η αγωνιστική: 2-3 Μαΐου

7η αγωνιστική: 9-10 Μαΐου

8η αγωνιστική: 12-13 Μαΐου

9η αγωνιστική: 16-17 Μαΐου

10η αγωνιστική: 21 Μαΐου

Το πρόγραμμα στο Κύπελλο Ελλάδας

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να νικήσει τη Μαρκό με τέσσερα γκολ διαφορά και να τερματίσει 7ος κι έτσι μπορεί στα προημιτελικά, αν βρεθεί, να παίξει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει πλέον στο γήπεδό του τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος, ενώ η ΑΕΚ τον νικητή της αναμέτρησης ΟΦΗ - Αστέρας Aktor και ο Παναθηναϊκός τον νικητή του αγώνα Άρης - Παναιτωλικός. Ο δεύτερος Λεβαδειακός θα παίξει εντός με τον Βόλο ή την Κηφισιά.

Με την ολοκλήρωση της League Phase Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Αρης βρέθηκαν στο ίδιο μονοπάτι. Κερδισμένη ασφαλώς είναι η ΑΕΚ, η οποία δεν μπορεί να βρει στον δρόμο της μέχρι τον τελικό κάποιον από τους μεγάλους!

Playoffs

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 προκρίθηκαν στα προημιτελικά.

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Άρης - Παναιτωλικός (Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)

Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος Αθηνών, (Τούμπα, 20:00)

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026:

ΟΦΗ - Αστέρας Aktor (Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00)

*Οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote tv.

*Οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Προημιτελικοί (13-15/01/2026)

Στη φάση των «8», τα τέσσερα ζευγάρια που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός - Νικητής ΠΑΟΚ / Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός - Νικητής Βόλος / Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ - Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός - Νικητής Άρης / Παναιτωλικός

*Οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Ημιτελικοί

Νικητής 1ου προημιτελικού-Νικητής 4ου προημιτελικού

Νικητής 2ου προημιτελικού-Νικητής 3ου προημιτελικού

*Οι αγώνες είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

-1η Αγωνιστική: 02-04.02.2026

-2η Αγωνιστική: 10-12.02.2026

Τελικός

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.

Champions League - Ολυμπιακός

Matchday 7: 20/1/26 Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (22:00)

Matchday 8: 28/1/26 Άγιαξ - Ολυμπιακός (22:00)

Knockout phase playoffs: 17/18 & 24/25 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικά: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαϊου 2026

Τελικός: 30 Μαϊου 2026 (Βουδαπέστη)

Κλήρωση

Knockout phase play-offs: 30 Ιανουαρίου 2026

Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός: 27 Φεβρουαρίου 2026

Europa League - Παναθηναϊκός

Matchday 7: 22/1/26 Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός (22:00)

Matchday 8: 29/1/26 Παναθηναϊκός - Ρόμα (22:00)

Europa League - ΠΑΟΚ

Matchday 7: 22/1/26 ΠΑΟΚ - Μπέτις (19:45)

Matchday 8: 29/1/26 Λυών - ΠΑΟΚ (22:00)

Knockout phase play-offs: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά: 9 & 16 Απριλίου 2026

ΗμιτελικάSemi-finals: 30 Απριλίου & 7 Μαϊου 2026

Τελικός: 20 Μαϊου 2026 (Κωνσταντινούπολη-Γήπεδο Μπεσίκτας)

Κλήρωση

Knockout phase playoffs: 30 Ιανουαρίου 2026

Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός: 27 Φεβρουαρίου 2026

Conference League - ΑΕΚ

Ο αντίπαλος της ΑΕΚ θα προκύψει έπειτα από κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου 2026 και θα είναι μία εκ των Νόα, Ντρίτα, Άλκμααρ, Τσέλιε!

Το πρώτο ματς θα γίνει εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στην OPAP Arena στις 19 Μαρτίου 2026.

Η Νόα από την Αρμενία να θυμίσουμε ότι πίκρανε την Ένωση το καλοκαίρι του 2024, ενώ η Ντρίτα είναι από το Κόσοβο. Η ολλανδική Άλκμααρ ασφαλώς καλό θα είναι να την αποφύγει η ΑΕΚ, ενώ με την σλοβενική Τσέλιε συναντήθηκε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης φέτος.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την πέμπτη σεζόν της νεότερης ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πότε διεξάγονται οι νοκ άουτ αγώνες

Playoffs: 19 και 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16»: 12 και 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά: 9 και 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία, Γερμανία)

Πότε πραγματοποιούνται οι κληρώσεις του Conference League 2025-26

Playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πότε και πού διεξάγεται ο τελικός του Conference League 2026

Στο Leipzig Stadium στη Λειψία της Γερμανίας θα διεξαχθεί ο τελικός του Conference League στις 27 Μαΐου 2026. Το στάδιο χωρητικότητας 47.000 θεατών φιλοξένησε πέντε αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 και τέσσερις στο EURO 2024, μεταξύ των οποίων και την ισοπαλία 1-1 ανάμεσα στην Κροατία και την Ιταλία για τον 2ο όμιλο.