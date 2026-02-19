Ο Ολυμπιακός μπορεί την ανατροπή με την Λεβερκούζεν; Οι προβλέψεις του υπερυπολογιστη

Οι πιθανότητες που δίνει το Football Meets Data στον Ολυμπιακό για να ανατρέψει το 2-0.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν χθες το βράδυ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τα Play Offs του Champions League και όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, οι πιθανότητες να προκριθεί στην φάση των «16» μειώθηκαν αρκετά.

Πριν το ματς του ζευγαριού, οι πιθανότητες σύμφωνα με την ανάλυση που κάνει το Football Meets Data ήταν υπέρ των Γερμανών με 68,8% έναντι 31,2% των «ερυθρόλευκων». Τώρα, μετά και από την επικράτησή τους με 2-0, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατακόρυφα.

Όσον αφορά το ποιος θα νικήσει στην ρεβάνς, ο υπερυπολογιστής του FMD δίνει 61% πιθανότητες στους γηπεδούχους, 18% στους Πειραιώτες, με την ισοπαλία να είναι στο 21%.

Άρα, με δεδομένο οτι στον Ολυμπιακό δεν αρκεί απλά μία νίκη, αλλά χρειάζεται τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά, το 18% μειώνεται ακόμα περισσότερο.

Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες έχουν πέσει στο 3%, με την Λεβερκούζεν να έχει σχεδόν εξασφαλισμένη την θέση της στις 16 καλύτερες ομάδες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς κατά 97% έχει προκριθεί.

