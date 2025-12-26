Η ΑΕΚ βρίσκεται σε καλύτερη φάση από όλες τις ομάδες του Big 5, λόγω του ιδανικού «finish» που έκανε στη χρονιά. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έκανε 10 διαδοχικές νίκες και η αλλαγή του χρόνου θα βρει το Δικέφαλο στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, στους «16» του Conference League και στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας. Φυσικά για να υπάρξει ανάλογη συνέχεια και στο δεύτερο μισό της σεζόν η Ένωση θα χρειαστεί και την πρέπουσα μεταγραφική ενίσχυση. Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέ Ριμπάλτα δουλεύουν «στενά» για την υλοποίηση του σχεδιασμού, πάντα με τις... ευλογίες του διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Μάριου Ηλιόπουλου. O Δικέφαλος θα κινηθεί για 3+1 προσθήκες, δίχως αυτό να σημαίνει ότι δεδομένα θα αποκτηθούν όλοι. Η αναζήτηση αφορά κεντρικό αμυντικό που θα πλαισιώσει τους Μουκουντί - Ρέλβας - Βίντα, δεξιό μπακ για να συνθέσει δίδυμο με τον Λάζαρο Ρότα, χαφ εφόσον βρεθεί κάποιος που θα μπορεί κάνει τη διαφορά και φορ. Θυμίζουμε πως λόγω των τραυματισμών των Ζίνι και Φραντζί Πιερό ο Λούκα Γιόβιτς έχει τραβήξει το αγωνιστικό... κουπί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ο Νίκολιτς επιθυμεί να παίζει κατά κύριο λόγο με δυο επιθετικούς.

Ο Ολυμπιακός στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος για το 2025 έπεσε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθώς η Κηφισιά του «έκοψε» δυο βαθμούς στο Φάληρο. Oι 2οι Πειραιώτες είναι στο -1 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, έχουν προκριθεί στους «8» του Κυπέλλου, όπου είναι πιθανό να βρουν στο δρόμο τους τον ΠΑΟΚ, ενώ τις δυο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Champions League θα κριθεί η ευρωπαϊκή τους συνέχεια. Τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον έχουμε μάθει καλά αυτά τα (περίπου) δύο χρόνια που βρίσκεται στα μέρη μας και δεδομένα δεν είναι ο μεγαλύτερος... φαν των πολλών μεταγραφών και των μεγάλων ρόστερ. Φυσικά είναι αδύνατο να μην ενισχυθεί ο Ολυμπιακός στη χειμερινή μεταγραφική αγορά. Στο Φάληρο υπάρχει επιθυμία για εξτρέμ που θα ανεβάσει επίπεδο τη γραμμή κρούσης, δημιουργικό χαφ, κεντρικό αμυντικό που θα μπει στην τριάδα των βασικών επιλογών με Ρέτσο - Πιρόλα και αριστερό μπακ, ανώτερο από Ορτέγκα και Μπρούνο.

O ΠΑΟΚ μπορεί να είχε ένα κακό διάστημα μέσα στο πρώτο μισό της σεζόν, όμως έβγαλε αντίδραση και βρίσκεται σε απόσταση βολής από την κορυφή, όντας στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα στο Κύπελλο θα παίξει στα Play Off σε μονό ματς με τον Ατρόμητο στην Τούμπα για μια θέση στα προημιτελικά, ενώ στις δυο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Europa League θα ξεκαθαρίσει το πλασάρισμα του. Οι Θεσσαλονικείς έχουν κάνει από πολύ νωρίς τις πρώτες τους κινήσεις ενόψει Ιανουαρίου. Ο «κλεισμένος» από το καλοκαίρι και μεταγραφή ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου, Χρήστος Ζαφείρης, προπονείται ήδη με τους νέους του συμπαίκτες, ενώ παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος άφησε τον Παναθηναϊκό και μετακομίζει στην Τούμπα για να αποτελέσει μια έμπιστη λύση στο σκοράρισμα πίσω από τον Γιώργο Γιακουμάκη. Από εκεί και πέρα οι Ασπρόμαυροι θα ενισχυθούν περαιτέρω στη γραμμή κρούσης με αριστερό εξτρέμ που δύναται να παίξει και στην κορυφή της επίθεσης, ενώ θα αποκτηθεί και κεντρικός αμυντικός πρώτης γραμμής. Επιπλέον υπάρχει «παράθυρο» και για απόκτηση ακραίου μπακ.

Ο Λεβαδειακός είναι μια από τις τρεις ομάδες έκπληξη της τρέχουσας σεζόν και σίγουρα η μεγαλύτερη όλων, καθώς θα κάνει γιορτές στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ ως 2ος στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται ήδη στους «8» και μάλιστα σε μονοπάτι που από τους «μεγάλους» είναι μόνο η ΑΕΚ. O Νίκος Παπαδόπουλος διαχειρίζεται «γεμάτο» κι αρκετά ποιοτικό ρόστερ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Βοιωτοί «τσεκάρουν» την αγορά, αλλά θα κινηθούν μονάχα αν βρουν κάποια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ή ένα παίκτη για το αριστερό άκρο της άμυνας, όπου και θα ήθελαν ένα συμπλήρωμα για τον Βήχο. Φυσικά, υπάρχει και το ενδεχόμενο της παραχώρησης κάποιου ποδοσφαιριστή τους. Οι Πράσινοι έχουν πολλούς παίκτες που «γυαλίζουν» στους Big 4, όπως οι Τριαντάφυλλος Τσάπρας, Μάριος Βήχος και Γιάννης Κωστή. Σαφώς πρόθεση του Λεβαδειακού είναι να μη χαλάσει αυτή η μέχρι στιγμής απόλυτα επιτυχημένη «μαγιά», ενώ «κυνηγάει» ιστορικές υπερβάσεις, όμως στις μεταγραφές δεν μπορείς να αποκλείσεις ποτέ τίποτα, ειδικά από τη στιγμή που εμπλέκονται μεγάλες ομάδες.

Η δεύτερη ομάδα που είναι στο... group των «εκπλήξεων» είναι ο Βόλος. Οι Θεσσαλοί την περασμένη σεζόν «πάλεψαν» για την παραμονή τους στη Stoiximan Super League και η διακοπή των Χριστουγέννων τους βρήκε στην 5η θέση, με 25 βαθμούς, στο -3 από τον 4ο Λεβαδειακό. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο έκανε...υπερβατικό πρώτο μισό της σεζόν και για να διατηρηθεί στα Play Off 5-8 θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη ενίσχυση του ρόστερ, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτην την «κούρσα» και υπάρχει η ανάλογη πρόθεση από πλευράς διοίκησης. Από το ρόστερ λείπει ξεκάθαρα ένας φορ που θα έχει το... εύκολο γκολ και θα μπορεί να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί ο Βόλος, στόπερ που θα αναβαθμίσει την αμυντική γραμμή και αριστερό μπακ που θα πλαισιώσει τον Φορτούνα. Από εκεί και πέρα θα γίνει κίνηση για αναπληρωματικό τερματοφύλακα και είναι ανοιχτό να μπει...κερασάκι στην «τούρτα» με κάποια περίπτωση εξτρέμ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πιο δύσκολη κατάσταση από τις ομάδες που μπήκαν στη σεζόν με βλέψεις τίτλου. Οι Πράσινοι διανύουν από τις πλέον απογοητευτικές σεζόν των τελευταίων χρόνων, καθώς η διακοπή τους βρήκε στην 6η θέση, στο -6 από την πρώτη τετράδα (με ματς λιγότερο) και στο -15 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ! Πολλοί από τους παίκτες του ρόστερ του Ράφα Μπενίτεθ δεν έχουν προσφέρει τα αναμενόμενα και συνεπώς θα γίνουν κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ, ώστε το Τριφύλλι να διεκδικήσει με καλύτερες αξιώσεις τους στόχους του. Αξιοσημείωτο πως αυτή θα είναι η πρώτη μεταγραφική περίοδος που θα συνεργαστούν τα νέα στελέχη της ΠΑΕ, ο αθλητικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης και ο τεχνικός διευθυντής Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Οι Πράσινοι κινούνται για τερματοφύλακα που θα αντικαταστήσει τον Ντραγκόφσκι, αριστερό μπακ που θα πλαισιώσει τον Κυριακόπουλο, ενώ θέλουν δυο προσθήκες στη μεσαία γραμμή με «8αρι» και επιτελικό χαφ. Επιπλέον ο Παναθηναϊκός χρειάζεται αριστερό εξτρέμ και μένει να φανεί εάν αυτή η ανάγκη θα φέρει νωρίτερα στο Κορωπί τον Παύλο Παντελίδη, «πακέτο» με τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος από τις τελευταίες ημέρες του Δεκέμβρη θα προπονείται με τη νέα του ομάδα.

Τι κι αν ο Άρης για ακόμα ένα καλοκαίρι προχώρησε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ του, κάνοντας 18 (!) μεταγραφές; Οι Θεσσαλονικείς για ακόμα μια χρονιά έμειναν από νωρίς εκτός Ευρώπης, είναι στο -8 από τα Play Off 1-4 και χρειάζονται ποιοτικές προσθήκες για να μην χάσουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη χρονιά και να διεκδικήσουν το επί σειρά ετών απωθημένο του Κυπέλλου. Τον Γενάρη θα είναι η δεύτερη μεταγραφική περίοδος που θα κάνει «κουμάντο» στους Κίτρινους ο Ρουμπέν Ρέγες κι αυτή τη φορά θα συνεργαστεί στο σχεδιασμό με τον συμπατριώτη του, Μανόλο Χιμένεθ. Ο Άρης είναι ενεργός στην αγορά για να υλοποιήσει ακόμα και έξι μεταγραφές. Πρόθεση των Θεσσαλονικιών είναι να γίνει... αναδόμηση της αριστερής πλευράς τόσο με εξτρέμ, όσο και με μπακ. Από εκεί και πέρα δεδομένα θα αποκτηθεί τόσο κεντρικός αμυντικός που θα προορίζεται για βασική επιλογή, φορ που θα πλαισιώσει τον Μορόν λόγω των διαδοχικών τραυματισμών των Καντεβέρε - Αλφαρέλα, ενώ είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει κίνηση και για αμυντικό μέσο.

Η επερχόμενη μεταγραφική περίοδος θα είναι αρκετά ιδιαίτερη για την Κηφισιά. Ο λόγος είναι πως μετά από 5,5 χρόνια επικεφαλής του σχεδιασμού δεν θα είναι ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος «μετακόμισε» στον Παναθηναϊκό, αλλά ο Άγγελος Χαριστέας, ο οποίος εδώ και 1,5 μήνα είναι ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ των Βορείων Προαστίων, στην επιστροφή του στο ποδόσφαιρο πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση του από τον Άρη. Η Κηφισιά είναι η τρίτη ομάδα που συγκαταλέγεται στις εκπλήξεις της σεζόν, καθώς έχει... εγκατασταθεί εδώ και εβδομάδες στα Play Offs 5-8 και η εικόνα της δεν έχει καμία σχέση με την παρθενική της χρονιά στη Stoiximan Super League, στην οποία δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία. Φυσικά για να μπορέσει η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο να πετύχει αυτόν τον υπερβατικό στόχο θα πρέπει να καλύψει το μεγάλο κενό που άφησε ο Ανδρέας Τεττέη, λόγω της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό, ενώ στο πλάνο υπάρχει και η απόκτηση δεξιού μπακ που θα πλαισιώσει τον 36χρονο Νταβίντ Σιμόν.Φυσικά εάν υπάρξει κάποια... εκτός σχεδίου αποχώρηση η Κηφισιά θα τρέξει τη διαδικασία αντικατάστασης.

O Παναιτωλικός είναι έτοιμος να μπει σε μια αρκετά ιδιαίτερη και ξεχωριστή χρονιά, καθώς τον ερχόμενο Μάρτιο θα συμπληρώσει τα 100 του χρόνια και συνεπώς θα πρέπει να φανεί αντάξιος της περίστασης, ώστε να τιμήσει την ιστορία του. Αυτή είναι άλλωστε και η πρόθεση που υπάρχει από τη διοίκηση του Φώτη Κωστούλα και είναι εμφανές από την τεράστια προσπάθεια (που είναι σε εξέλιξη) για την απόκτηση του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, η οποία εφόσον καρποφορήσει θα μιλάμε για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία των Καναρινιών. Φυσικά η υπόθεση του Αργεντινού επηρεάζει το μεταγραφικό σχεδιασμό, καθώς στο πολύ πιθανό ενδεχόμενο να μη βρεθεί η «χρυσή τομή» θα πρέπει να αποκτηθεί τερματοφύλακας που θα προορίζεται για βασικός. Εκτός αυτού ο Παναιτωλικός είναι πολύ «πληγωμένος» από τραυματισμούς, καθώς τις προηγούμενες εβδομάδες πέρασαν την πόρτα του χειρουργείου οι Γαλιάτσος, Λουίς και Στάγιτς, οπότε θα πρέπει να αποκτηθούν μπακ, χαφ και στόπερ που θα τους αντικαταστήσουν, ενώ θα υπάρξει και κίνηση για μεσοεπιθετική ενίσχυση με εξτρέμ που πιθανότατα θα δύναται να παίξει και πίσω από τον φορ.

Το πρώτο μισό της σεζόν μόνο ιδανικό δεν ήταν για τον Αστέρα AKTOR. Οι Κιτρινομπλέ δεδομένα βελτιώθηκαν το τελευταίο διάστημα, μετά την αντικατάσταση του Σάββα Παντελίδη από τον Κρις Κόουλμαν, όμως ακόμα έχουν πολλή δουλειά στην προσπάθεια που θα κάνουν για να προλάβουν το... τραίνο των Play Offs 5-8, από το οποίο απέχουν πέντε βαθμούς. Όσον αφορά το θέμα της ενίσχυσης οι Αρκάδες τσεκάρουν την αγορά για περίπτωση μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας, όμως θα πρέπει να αποτελεί αρκετά ξεχωριστή περίπτωση, αλλιώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι η μοναδική ομάδα που δεν θα κάνει προσθήκη τον Γενάρη. Ο Αστέρας AKTOR έχει αρκετά γεμάτο ρόστερ και για να υπάρξει κάποια έξτρα κίνηση, όπως επί παραδείγματι φορ ή χαφ, θα πρέπει να έχει ανάλογη αποχώρηση, αν και αυτό δεν ισχύει για όλες τις θέσεις. Αξιοσημείωτο πως οι Κιτρινομπλέ έχουν και τη «δεξαμενη» από τη Β' ομάδα, η οποία θα έχει σωθεί λόγω της διαφαινόμενης συμμετοχής της στα Play Offs της Super League 2.

Ο Ατρόμητος στο πρώτο μισό της χρονιάς ήταν πολύ μακριά από τα στάνταρ του κι αυτό οδήγησε στην αντικατάσταση του Λεωνίδα Βόκολου από τον Ντούσαν Κέρκεζ. Οι Περιστεριώτες μετά την περσινή σεζόν που συμμετείχαν στα Play Offs 5-8 φέτος είναι στην εξίσωση της παραμονής και θα χρειαστούν ενίσχυση για να αποφύγουν... περιπέτειες. Οι ιθύνοντες του Ατρομήτου έχουν αφήσει από το καλοκαίρι ένα σημαντικό κενό που πρέπει να καλυφθεί και έχει κοστίσει στην ομάδα. Ο λόγος για ένα βασικό κεντρικό αμυντικό που θα αποτελέσει «κολώνα» στα μετόπισθεν. Οι Περιστεριώτες είχαν σκοπό να πάρουν στόπερ την περασμένη μεταγραφική περίοδο, όμως η προσπάθεια δεν απέδωσε καρπούς κι αυτό τους «πλήγωσε». Από εκεί και πέρα ο Ντούσαν Κέρκεζ έχει εντοπίσει τη δυσκολία που έχει η ομάδα του στη δημιουργία φάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ατρόμητος κινείται τόσο για εξτρέμ, όσο και για επιτελικό χαφ. Μένει να φανεί εάν στην πορεία της χειμερινής αγοράς ο Σερβο-Βόσνιος τεχνικός θα ζητήσει περαιτέρω ενίσχυση.

Ο ΟΦΗ είναι από τις ομάδες που μέχρι στιγμής έχουν απογοητεύσει, τόσο με την πορεία, όσο (κυρίως) με την εικόνα τους, αν και η απόδοση του έχει ανέβει στα τελευταία ματς υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη. Οι Κρητικοί θα κάνουν γιορτές στη 12η θέση (εκκρεμεί το εξ αναβολής ματς με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο) και συνεπώς... καίγονται για αποτελέσματα. Ο Όμιλος έχει ήδη ολοκληρώσει δύο προσθήκες, καθώς απέκτησε τόσο τον... γνώριμο φορ Άαρον Ισέκα, όσο και τον κεντρικό αμυντικό Αχιλλέα Πούγγουρα. Αμφότεροι ενσωματώθηκαν στην ομάδα την περασμένη εβδομάδα και «τρέχουν» για να φτάσουν το επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, καθώς έχουν να καλύψουν χαμένο έδαφος από τη στιγμή που ήταν ανενεργοί στο πρώτο μισό της σεζόν Από εκεί και πέρα άμεση προτεραιότητα του ΟΦΗ είναι η απόκτηση εξτρέμ που θα αντικαταστήσει τον Φράνκο Ζανελάτο, ο οποίος δεν κατάφερε να δικαιώσει τις προδοκίες στους 11 μήνες παρουσίας του στο Ηράκλειο. Επιπρόσθεται είναι πιθανό να γίνει και κίνηση στα χαφ από τη στιγμή που ο Ίλια Βούκοτιτς δεν έχει αποδόσει τα αναμενόμενα.

Η ΑΕΛ Novibet είναι σε δύσκολη θέση, καθώς το καλοκαίρι παρά τη ριζική ανοικοδόμηση του ρόστερ δεν κατάφερε να κάνει το απαραίτητο step up από επίπεδο Super League 2 σε αυτό της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Oι Βυσσινί είναι στη 13η θέση με 9 βαθμούς, στο -3 από τον 12ο ΟΦΗ και στο -4 από Αστέρα AKTOR - Ατρόμητο και χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση για να «χτυπήσουν» το στόχο της παραμονής. Το πλάνο της ΑΕΛ Novibet είναι να προχωρήσει σε έξι προσθήκες που ζήτησε ο τρίτος φετινός τεχνικός, Σάββας Παντελίδης, αφού χρειάζεται αναβάθμιση τόσο ανασταλτικά όσο και επιθετικά. Όσον αφορά τα μετόπισθεν οι Λαρισαίοι κινούνται για κεντρικό αμυντικό, αριστερό μπακ και αμυντικό χαφ, ενώ επιθετικά θα αποκτηθεί φορ και πιθανότατα δυο εξτρέμ, εκ των οποίων ο ένας δεν αποκλείεται να είναι ο Πιόντε Σίστο. Φυσικά όλες οι κινήσεις θα είναι για παίκτες που θα προορίζονται για βασικοί.