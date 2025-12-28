«Έκλεισε» Κοντούρη ο Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta συμφώνησε με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος ενσωματώνεται άμεσα στο Τριφύλλι.

Την πρώτη του μεταγραφική κίνηση, μετά την αλλαγή που υπήρξε στο ποδοσφαιρικό του οργανόγραμμα, ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta συμφώνησε με τον Παναιτωλικό για την μεταγραφή του διεθνούς κεντρικού χαφ, Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος έχει ξεχωρίσει στη φετινή Super League και αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων.

Ο παίκτης αναμένεται να περάσει αύριο από ιατρικά και να ενσωματωθεί άμεσα στο Τριφύλλι, το οποίο δαπάνησε ένα ποσό κοντά στις 600.000 ευρώ ενώ αναμένεται στη συμφωνία των δύο ομάδων να υπάρξουν και έμψυχα ανταλλάγματα, όπως ο Αντριάνο Μπρέγκου, για τον οποίο ο Παναθηναϊκός διατηρήσει δικαίωμα επαναγοράς.

Οι ''πράσινοι'' βλέπουν στο πρόσωπο του Κοντούρη μία επένδυση για το μέλλον, σε μία θέση όπου το ελληνικό ποδόσφαιρο υστερεί σε προοπτική και λύσεις.