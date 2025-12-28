Ο Άρης συμφώνησε και φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον Ότμαν Μπουσαΐντ

Ο Ότμαν Μπουσαΐντ θα αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή του Άρη καθώς 25χρονος Βέλγος επιθετικός συμφώνησε για συμβόλαιο διάρκειας 2.5 χρόνων κι έρχεται στη Θεσσαλονίκη.

Είναι οριστική η συμφωνία του Άρη με τον Ότμαν Μπουσαΐντ αλλά και την Αλ Νασρ (σ. σ. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) η οποία έχει τα δικαιώματά του. Αυτή προβλέπει τη μεταγραφή του παίκτη αλλά και την άμεση άφιξη του 25χρονου Βέλγου επιθετικού στη Θεσσαλονίκη καθώς αναμένεται να φτάσει αύριο (29/12) για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 2.5 χρόνων. Η προσθήκη του ποδοσφαιριστή προφανώς εντάσσεται στην απόφαση ποιοτικής αναβάθμισης της επιθετικής γραμμής.

Και η επιλογή του 25χρονου Βέλγου επιθετικού γίνεται λόγω της ευχέρειάς του να αγωνιστεί τόσο στο αριστερό άκρο της επίθεσης όσο και πίσω από τον φορ καθώς στην καριέρα του χρησιμοποιείται και στις δύο θέσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση έπαιξε ρόλο η απόφαση του παίκτη να κλείσει το κεφάλαιο «Εμιράτα» καθώς φέτος δεν βρήκε χρόνο συμμετοχής στην Αλ Νασρ. Για την ακρίβεια, εκεί μετακόμισε το 2024. Έπειτα από την πρώτη (2024-25) γεμάτη σεζόν η οποία περιλάμβανε 31 αγώνες, δύο γκολ και τρεις ασίστ, φέτος δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου, γεγονός το οποίο τον οδήγησε στην απόφαση επιστροφής στην Ευρώπη.

Ο βραχύσωμος επιθετικός χαρακτηρίζεται για την ανθεκτικότητά του στο να παίξει σε όλες τις περιφερειακές θέσεις της επίθεσης. Αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης, σε μεγάλο αριθμό αγώνων έχει παίξει και ως «10αρι» ενώ έχει ανταποκριθεί και στον ρόλο του δεξιού winger παίζοντας με «ανάποδο πόδι». Η ταχύτητα παράλληλα της υψηλής τεχνικής κατάρτισης είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του.

Ο Μπουσαίντ είναι προϊόν των ακαδημιών της βελγικής Λιρς και μάλιστα είχε γίνει ο νεαρότερος σκόρερ στην δεύτερη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου καθώς πέτυχε το παρθενικό γκολ του σε επαγγελματικό επίπεδο λίγο μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας του. Ωστόσο, πριν καλά-καλά γίνει μέλος της πρώτης ομάδας, μεταγράφηκε στην ολλανδική Ουτρέχτη. Μετά από μια σεζόν (2018-19) μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του ολλανδικού Πρωταθλήματος, τη σεζόν 2019-20 παραχωρήθηκε δανεικός στην Μπρέντα όπου έκανε αρκετά καλή σεζόν με ένα γκολ και επτά ασίστ. Ακολούθησε μια τετραετία στην Ουτρέχτη (2020-24) με τη φανέλα της οποίας έχει συνολικά 144 αγώνες με 11 γκολ και 18 τελικές πάσες, πριν μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Αλ Νασρ από την οποία θέλει να αποχωρήσει καθώς δεν έχει ρόλο στην ομάδα.