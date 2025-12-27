Η υπόθεση του Μάρτιν Χόνγκλα δεν έχασε ποτέ την… πολυπλοκότητά της και ο Άρης επενδύει περισσότερα στα «θέλω» του Καμερουνέζου ελπίζοντας στην απόκτησή του.

Φαίνεται ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται στην υπόθεση του Μάρτιν Χόνγκλα την οποία οι Ισπανοί χαρακτηρίζουν «περίπλοκη» και τη διατηρούν ανοιχτή υποστηρίζοντας ότι η Γρανάδα δεν έχει ικανοποιηθεί από τις προφορικές προτάσεις του Άρη. Στην πραγματικότητα, ό,τι διαδραματίζεται στις τελευταίες ημέρες θυμίζει εν ολίγοις τα… καλοκαιρινά επεισόδια καθώς και τότε οι εμπλεκόμενες τη μία ημέρα έκαναν δύο βήματα προς τα εμπρός και την επομένη, τρία προς τα πίσω. Έως και πριν από 48 ώρες, όλα έδειχναν ότι αυτή η ιστορία θα είχε happy end, πλέον όμως κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί επί τούτου. «Εν μέσω των διαπραγματεύσεων με τον Άρη, η Γρανάδα εξετάζει και τις υπόλοιπες επιλογές της», αναφέρουν τα ισπανικά media και στέκονται περισσότερο σ’ ένα φιλολογικό ενδιαφέρον της Ρουμπίν Καζάν.

Επί της ουσίας πρόκειται για μια υπόθεση την οποία διαχειρίζεται ο Ρούμπεν Ρέγες από το περασμένο καλοκαίρι καθώς θεωρεί ότι ο 27χρονος Καμερουνέζος «κουμπώσει» απόλυτα στο στιλ μέσου που χρειάζεται ο Άρης υπό την έννοια ότι έχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά σε ανασταλτικό επίπεδο όπως και στο transition παιχνίδι. Το βασικό ερώτημα είναι, πόσο ο Άρης σκοπεύει να περιμένει καθώς είναι ξεκάθαρο ότι παίζεται ένα παιχνίδι υπομονής.

Η Γρανάδα είχε επενδύσει το ποσό των 2.75 εκατομμυρίων ευρώ (σ. σ. ισπανικά Μέσα είχαν γράψει για επένδυση άνω των 3 εκατ. ευρώ) για την αγορά των δικαιωμάτων του παίκτη από την ιταλική Βερόνα και είναι προφανές ότι θέλει να προχωρήσει σε απόσβεση της επένδυσης. Μάλιστα, το ποσό που ξόδεψε για την αγορά των δικαιωμάτων συνδυάστηκε και με την παροχή υψηλότατου συμβολαίου σε σύγκριση με τα αντίστοιχα άλλων παικτών. Εδώ βρίσκεται μέρος του προβλήματος καθώς ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια παίζει από ελάχιστα έως καθόλου. Για την ακρίβεια, φέτος ο Χόνγκλα χρησιμοποιήθηκε σε μόλις τέσσερα παιχνίδια.

Ο Άρης, προφανώς, γνωρίζει ότι η ισπανική ομάδα επιδιώκει την αποδέσμευση ενός παίκτη ο οποίος είναι εκτός rotation και κυρίως πως θέλει να «ελαφρύνει» το εξοδολόγιο της. Υπό αυτό το σκεπτικό χάραξε την οικονομική πολιτική του στην όλη υπόθεση και είναι εξίσου ευνόητο ότι οι προτάσεις δεν κάλυψαν εξ’ ολοκλήρου τους Ισπανούς ή τους οδήγησαν σε δεύτερες σκέψεις καθώς την παραμονή των Χριστουγέννων όλα έδειχναν ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές όδευαν προς τη συμφωνία. Είναι εξίσου δεδομένο ότι οι «κίτρινοι» ποντάρουν στην επιθυμία μετακόμισης του παίκτη στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, η στάση της Γρανάδας τους υποχρεώνει να διατηρήσουν «ζεστές» κι άλλες υποθέσεις αμυντικών χαφ. Εκτός κι αν καταλήξουν στην εκτίμηση ότι η ομάδα μπορεί να ανταποκριθεί με τις υπάρχουσες λύσεις στο δύσκολο πρόγραμμα του Γενάρη και αποφασίσουν τη… συμμετοχή στο παιχνίδι υπομονής που ξεκάθαρα παίζεται.