Ο Ολυμπιακός έχει στο σύνολο πέντε στόπερ εκ των οποίων υπολογίζει περισσότερο στους τρεις και μένει να φανεί εάν θα προκύψει απόφαση για έξτρα κίνηση.

Πιρόλα, Ρέτσος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μάνσα και στο τέλος ο Βέζο που πρακτικά όσο έχει παίξει περισσότερο έχει χρησιμοποιηθεί στα άκρα. Αυτά είναι τα πέντε ονόματα του ρόστερ του Ολυμπιακού ως προς την άμυνά του.

Εάν θέλουμε να βάλουμε σε status ιεραρχίας τους υπάρχοντες κεντρικούς αμυντικούς ο Νο1 και με διαφορά είναι ο Λορέντζο Πιρόλα. Τοπ στόπερ - που προφανώς θα κάνει και τα λάθη του - και ο οποίος μπορεί να σταθεί σε οποιοδήποτε level και φυσικά έχει μεγάλη ζήτηση στην Ιταλία και όχι μόνο. Τον Πιρόλα ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο και εάν μπει σε διαδικασία πώλησης θα είναι για ποσά ακομα και πάνω από τα 15 εκατ. ευρώ.

Νο2 ο Ρέτσος. Έλληνας, προερχόμενος από τις Ακαδημίες και εκ των αρχηγών του συλλόγου του Ολυμπιακού. Πρακτικά είναι οι δύο βασικοί στόπερ. Ο τρίτος της... παρέας είναι ο Μπιανκόν. Αγωνιστικά δεν είναι στο επίπεδο των 2 πρώτων αλλά θα δώσει πράγματα και θα προσπαθήσει και στο δημιουργικό σκέλος αλλά και σε σχέση με το σκαράρισμα (κυρίως από στατικές φάσεις).

Στη συνέχεια είναι ο Καλογερόπουλος. Θέλει χρόνο και να αποκτήσει έξτρα εμπειρία αλλά έχει στοιχεία που εάν δουλευτούν και άλλο μπορούν να τον απογειώσουν αγωνιστικά. Ακολουθούν ο Μάνσα που εν πρώτοις παρουσίασε καλά στοιχεία αλλά μετά μας έδειξε πώς θέλει φουλ δουλειά για αποτελεί έστω μία 3η ή 4η επιλογή στον Ολυμπιακό. Ο δε Βέζο είναι προς αποχώρηση και δεν λογίζεται ως στόπερ με τα υπάρχοντα δεδομένα. Με βάση την εικόνα του πιθανώς και για τον Μάνσα να ήταν μία λύση να δοθεί δανεικός για να πάρει ματς και έξτρα πείρα. Στάνταρ αυτοί που υπολογίζονται πιο πολύ είναι οι Πιρόλα, Ρέτσος και Μπιανκόν.

Τώρα υπάρχει... παράθυρο για έξτρα κίνηση; Ναι υπάρχει σε μία κατεύθυνση του να αποκτηθεί ένας στόπερ που είτε να μπορεί να σταθεί ακόμα και ως βασικός υπό την έννοια του να βοηθά τους Πιρόλα και Ρέτσο είτε να είναι μία καλή συμπληρωματική λύση. Εφόσον ως προς την άμυνα οι πιθανές ανάγκες είναι στόπερ και αριστερός μπακ θα είναι πιο εύκολο να βρεθούν τέτοιες λύσεις στην μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Μένει βέβαια η τελική απόφαση.

