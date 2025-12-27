Ολυμπιακός: Θρυλικό 2025 με ιστορικό νταμπλ!
Χρειάστηκε αναμονή τριών ετών για να επιστρέψει στον θρόνο του αλλά όταν αυτό συνέβη το έκανε με τον πλέον εμφατικό τρόπο. Ο Ολυμπιακός έχοντας στο τιμόνι του τον πιο πετυχημένο προπονητή του, τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που είχε πάρει μία χρονιά πριν το ιστορικό Conference League με τον πειραϊκό σύλλογο, έκανε νταμπλ πιστοποιώντας την ανωτερότητά του έναντι των βασικών του αντιπάλων την χρονιά που γιόρτασε τα 100 χρόνια ζωής του! Ήταν σαφώς η χρονιά του Θρυλικού Αυτοκράτορα εντός των ελληνικών συνόρων με σούπερ εορτασμούς και φαντασμαγορική φιέστα!
Το ιστορικό ματς με τον ΟΦΗ στο Φάληρο
Στις 9 Μαρτίου, μία ημέρα πριν τα 100ά γενέθλια του Ολυμπιακού (10 Μαρτίου του 1925) ήταν ξεκάθαρα μία σημαντική ημέρα καθώς είχε παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη, που νίκησε και έναν αγώνα που βρέθηκε στο επίκεντρο των εορτασμών του.
Ήταν το δίχως άλλο μία ιστορική και πολύ σπουδαία βραδιά που είχε κορεό σε όλο το γήπεδο, εορτασμούς για τα 100 χρόνια, την επετειακή και συλλεκτική φανέλα που φόρεσαν οι παίκτες του και φυσικά την επικράτηση απέναντι στους Κρητικούς, όπως βέβαια και την ανανέωση του κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (που ανακοινώθηκε μετά το πέρας του αγώνα) με τον κόσμο να ενθουσιάζεται και άλλο. Το κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού που έπιανε όλο το γήπεδο ήταν τρομερό και σχολιάστηκε θετικά παντού.
🔴⚪️1️⃣0️⃣0️⃣ Όλο το «Καραϊσκάκης» στο πόδι με χαρτάκια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας του Ολυμπιακού! pic.twitter.com/qC5jhvH8ks— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 9, 2025
Ο διοικητικός ηγέτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το μήνυμά του για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας των Πειραιωτών: «Πέρασε ένας ολόκληρος αιώνας από τότε που ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος πήρε την πρώτη του ανάσα. Εκατό χρόνια γεμάτα αγώνες, νίκες, τρόπαια σε Ελλάδα και Ευρώπη, θριάμβους σαν παραμύθια.
Η ομάδα και οι ήρωές της έγιναν σύμβολο της εργατικής τάξης και των νικητών της ζωής, ένα σύμβολο που στη συνέχεια έγινε Θρύλος. Η πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα της χώρας, ο αλύγιστος λαός του Ολυμπιακού, γιορτάζει για τα γενέθλια του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς και όλοι μαζί ονειρευόμαστε για τον αιώνα που έρχεται.
Οι νίκες και τα τρόπαια μας κάνουν ακόμα πιο δυνατούς. Οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες μας κάνουν ανίκητους. Με πίστη, θάρρος και σκληρή δουλειά θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τον σύλλογο που ήδη βρίσκεται στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ενώ ταυτόχρονα είναι ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης σε όλα τα σπορ.
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει με την ιερή ερυθρόλευκη σημαία του, τον Πειραιά και την Ελλάδα στα πέρατα της οικουμένης και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Στέκεται με την προσφορά του δίπλα στην κοινωνία και σε όποιον έχει ανάγκη και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και στο μέλλον ακόμα πιο δυναμικά. Υψώνουμε τις ερυθρόλευκες και γιορτάζουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας αγάπη! Χρόνια πολλά Θρύλε»!
Ο τίτλος επικυρώθηκε με νίκη επί της ΑΕΚ
Στις 13 Απριλίου ο Ολυμπιακός βρέθηκε να πανηγυρίζει το 48ο πρωτάθλημα της ιστορίας του! Το γκολ του Ελ Καμπί, έδωσε τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ (1-0) και παράλληλα χάρισε και μαθηματικά τον τίτλο στους Πειραιώτες σε ματς που έγινε στο γήπεδό τους, το γήπεδο Καραϊσκάκη. Από το ματς αυτό δεν έλλειψαν οι εντάσεις μεταξύ των παικτών των 2 ομάδων αλλά ο κόσμος δεν πτοήθηκε και το γιόρτασε με την ψυχή του.
Έτσι μετά από τρία χρόνια απουσίας από την κορυφή ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο «θρόνο» του ελληνικού πρωταθλήματος! Οι Πειραιώτες κατέκτησαν και μαθηματικά τη Stoiximan Superleague 1 της σεζόν 2024-25. Ο πολυνίκης του ελληνικού ποδοσφαίρου έφτασε τα 48 πρωταθλήματα.
Ο Ολυμπιακός θα τερμάτιζε πρώτος με 75 βαθμούς σε 32 αγώνες έναντι 59 του 2ου Παναθηναϊκού, 58 του τρίτου ΠΑΟΚ και 53 της 4ης ΑΕΚ. Αυτή του η πρωτιά προφανώς είχε τεράστια αξία λόγω των 100 χρόνων ζωής του.
Η χρυσή βίβλος του ελληνικού πρωταθλήματος
- Ολυμπιακός – 48: 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2025
- Παναθηναϊκός – 20: 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010
- ΑΕΚ – 13: 1939, 1940, 1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 1989, 1992, 1993, 1994, 2018, 2023
- ΠΑΟΚ – 4: 1976, 1985, 2019, 2024
- Άρης – 3: 1928, 1932, 1946
- ΑΕΛ – 1: 1988
Οι τοπ σκόρερ του Ολυμπιακού στο περσινό Πρωτάθλημα
- Ελ Καμπί: 18 γκολ σε 29 αγώνες
- Τσικίνιο: 8 γκολ σε 28 αγώνες
- Ζέλσον: 7 γκολ σε 26 αγώνες
- Κωστούλας: 7 γκολ σε 22 αγώνες
- Βέλντε: 4 γκολ σε 21 αγώνες
- Γιάρεμτσουκ: 4 γκολ σε 23 αγώνες
- Ροντινέϊ: 4 γκολ σε 29 αγώνες
Ολυμπιακός: Υπερθέαμα αλά... Coldplay στο Καραϊσκάκης για τη φιέστα (vids)
Κύπελλο: Απέκλεισε διαδοχικά Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, έβαλε έξι γκολ στην «Ένωση»
Στις 5 Φλεβάρη του 2025 η γκολάρα του Χρήστου Μουζακίτη στο 94' έστειλε τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος όπου θα αντιμετώπιζε μετά την ΑΕΚ. Οι Πειραιώτες νίκησαν με 1-0 τον Παναθηναϊκό σε ένα ματς που είχε φινάλε - θρίλερ. Πριν το λυτρωτικό για τον Ολυμπιακό γκολ, στο 92' ο Ελ Καμπί σημάδεψε δοκάρι σε εκτέλεση πέναλτι και στη συνέχεια ο Τζούρισιτς έχασε απίθανη ευκαιρία για τους «πράσινους».
Στις 26 Φλεβάρη ο Ολυμπιακός θα έδινε μία... μαγική αγωνιστική παράσταση! Ένας εκπληκτικός Ολυμπιακός - σε μία αναμέτρηση από αυτές που δεν ξεχνά κανείς και με τίποτα - διέλυσε αγωνιστικά την ΑΕΚ με 6-0 και έτσι σφράγισε - δίνοντας διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς - την παρουσία του στον τελικό του Κυπέλλου, έχοντας σε εκπληκτική μέρα τον Γιάρεμτσουκ και δυο «χειμερινές» μεταγραφές του, τον Ορτα και τον Λουίς Πάλμα. Ο Ολυμπιακός γενικά στο ματς αυτό έκανε ότι ήθελε αγωνιστικά την ΑΕΚ και της έβαλε 6 γκολ έχοντας σκόρερ τους Ορτα (δις), Γιάρεμτσουκ (δις), Πάλμα καθώς και τον Ελ Καμπί.
Νταμπλούχος στα 100 του χρόνια!
Σε έναν απόλυτα πετυχημένο τελικό στις 17 Μαϊου του 2025 ο Ολυμπιακός θα επιβεβαίωνε την περσινή κυριαρχία φτάνοντας στο νταμπλ, καθώς με το 2-0 επί του ακίνδυνου ΟΦΗ κατέκτησε το 29ο Κύπελλο Ελλάδος στην ιστορία του, φτάνοντας αισίως τα 19 του νταμπλ. Οι Ελ Καμπί (που είχε και ασίστ) και Γιάρεμτσουκ ήταν οι σκόρερ του τελικού που διεξήχθη σε εκπληκτική ατμόσφαιρα και με την παρουσία φιλάθλων και των 2 ομάδων και με ένα πολύ ωραίο pregame show που είχε χρώμα και από Κρήτη και από Πειραιά.
Οι κατακτήσεις των Κυπέλλων σε συλλογικό επίπεδο
- Ολυμπιακός: 29 κατακτήσεις
- Παναθηναϊκός: 20
- ΑΕΚ: 16
- ΠΑΟΚ: 8
- Πανιώνιος: 2
- ΑΕΛ: 2
- Άρης: 1
- Ηρακλής: 1
- ΟΦΗ: 1
- Εθνικός: 1
- Καστοριά: 1
Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το Κύπελλο
- 1932 : Α.Ε.Κ.
- 1933 : Εθνικός Π.
- 1939 : Α.Ε.Κ.
- 1940 : Παναθηναϊκός
- 1947 : Ολυμπιακός
- 1948 : Παναθηναϊκός
- 1949 : Α.Ε.Κ.
- 1950 : Α.Ε.Κ.
- 1951 : Ολυμπιακός
- 1952 : Ολυμπιακός
- 1953 : Ολυμπιακός
- 1954 : Ολυμπιακός
- 1955 : Παναθηναϊκός
- 1956 : Α.Ε.Κ.
- 1957 : Ολυμπιακός
- 1958 : Ολυμπιακός
- 1959 : Ολυμπιακός
- 1960 : Ολυμπιακός
- 1961 : Ολυμπιακός
- 1962 : —
- 1963 : Ολυμπιακός
- 1964 : Α.Ε.Κ.
- 1965 : Ολυμπιακός
- 1966 : Α.Ε.Κ.
- 1967 : Παναθηναϊκός
- 1968 : Ολυμπιακός
- 1969 : Παναθηναϊκός
- 1970 : Άρης
- 1971 : Ολυμπιακός
- 1972 : Π.Α.Ο.Κ.
- 1973 : Ολυμπιακός
- 1974 : Π.Α.Ο.Κ.
- 1975 : Ολυμπιακός
- 1976 : Ηρακλής
- 1977 : Παναθηναϊκός
- 1978 : Α.Ε.Κ.
- 1979 : Πανιώνιος
- 1980 : Καστοριά
- 1981 : Ολυμπιακός
- 1982 : Παναθηναϊκός
- 1983 : Α.Ε.Κ.
- 1984 : Παναθηναϊκός
- 1985 : Α.Ε.Λ.
- 1986 : Παναθηναϊκός
- 1987 : Ο.Φ.Η.
- 1988 : Παναθηναϊκός
- 1989 : Παναθηναϊκός
- 1990 : Ολυμπιακός
- 1991 : Παναθηναϊκός
- 1992 : Ολυμπιακός
- 1993 : Παναθηναϊκός
- 1994 : Παναθηναϊκός
- 1995 : Παναθηναϊκός
- 1996 : Α.Ε.Κ.
- 1997 : Α.Ε.Κ.
- 1998 : Πανιώνιος
- 1999 : Ολυμπιακός
- 2000 : Α.Ε.Κ.
- 2001 : Π.Α.Ο.Κ.
- 2002 : Α.Ε.Κ.
- 2003 : Π.Α.Ο.Κ.
- 2004 : Παναθηναϊκός
- 2005 : Ολυμπιακός
- 2006 : Ολυμπιακός
- 2007 : Α.Ε.Λ.
- 2008 : Ολυμπιακός
- 2009 : Ολυμπιακός
- 2010 : Παναθηναϊκός
- 2011 : Α.Ε.Κ.
- 2012 : Ολυμπιακός
- 2013 : Ολυμπιακός
- 2014 : Παναθηναϊκός
- 2015 : Ολυμπιακός
- 2016 : Α.Ε.Κ.
- 2017 : Π.Α.Ο.Κ.
- 2018 : Π.Α.Ο.Κ.
- 2019 : Π.Α.Ο.Κ.
- 2020 : Ολυμπιακός
- 2021 : Π.Α.Ο.Κ.
- 2022 : Παναθηναϊκός
- 2023: Α.Ε.Κ.
- 2024: Παναθηναϊκός
- 2025: Ολυμπιακός