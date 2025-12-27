Ολυμπιακός: Θρυλικό 2025 με ιστορικό νταμπλ!

Το ιστορικό ματς με τον ΟΦΗ στο Φάληρο

Στις 9 Μαρτίου , μία ημέρα πριν τα 100ά γενέθλια του Ολυμπιακού (10 Μαρτίου του 1925) ήταν ξεκάθαρα μία σημαντική ημέρα καθώς είχε παιχνίδι με τον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη, που νίκησε και έναν αγώνα που βρέθηκε στο επίκεντρο των εορτασμών του.

Ήταν το δίχως άλλο μία ιστορική και πολύ σπουδαία βραδιά που είχε κορεό σε όλο το γήπεδο, εορτασμούς για τα 100 χρόνια, την επετειακή και συλλεκτική φανέλα που φόρεσαν οι παίκτες του και φυσικά την επικράτηση απέναντι στους Κρητικούς, όπως βέβαια και την ανανέωση του κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ (που ανακοινώθηκε μετά το πέρας του αγώνα) με τον κόσμο να ενθουσιάζεται και άλλο. Το κορεό των οπαδών του Ολυμπιακού που έπιανε όλο το γήπεδο ήταν τρομερό και σχολιάστηκε θετικά παντού.

🔴⚪️1️⃣0️⃣0️⃣ Όλο το «Καραϊσκάκης» στο πόδι με χαρτάκια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια ένδοξης ιστορίας του Ολυμπιακού! pic.twitter.com/qC5jhvH8ks — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 9, 2025

Ο διοικητικός ηγέτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, με ανάρτηση του στα Social Media έστειλε το μήνυμά του για τη συμπλήρωση ενός αιώνα ιστορίας των Πειραιωτών: «Πέρασε ένας ολόκληρος αιώνας από τότε που ο δαφνοστεφανωμένος έφηβος πήρε την πρώτη του ανάσα. Εκατό χρόνια γεμάτα αγώνες, νίκες, τρόπαια σε Ελλάδα και Ευρώπη, θριάμβους σαν παραμύθια.

Η ομάδα και οι ήρωές της έγιναν σύμβολο της εργατικής τάξης και των νικητών της ζωής, ένα σύμβολο που στη συνέχεια έγινε Θρύλος. Η πολυπληθέστερη κοινωνική ομάδα της χώρας, ο αλύγιστος λαός του Ολυμπιακού, γιορτάζει για τα γενέθλια του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς και όλοι μαζί ονειρευόμαστε για τον αιώνα που έρχεται.

Οι νίκες και τα τρόπαια μας κάνουν ακόμα πιο δυνατούς. Οι δυσκολίες και οι αντιξοότητες μας κάνουν ανίκητους. Με πίστη, θάρρος και σκληρή δουλειά θα συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε τον σύλλογο που ήδη βρίσκεται στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ενώ ταυτόχρονα είναι ο κορυφαίος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης σε όλα τα σπορ.

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει με την ιερή ερυθρόλευκη σημαία του, τον Πειραιά και την Ελλάδα στα πέρατα της οικουμένης και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Στέκεται με την προσφορά του δίπλα στην κοινωνία και σε όποιον έχει ανάγκη και αυτό θα συνεχίσει να κάνει και στο μέλλον ακόμα πιο δυναμικά. Υψώνουμε τις ερυθρόλευκες και γιορτάζουμε όλοι μαζί τη μεγάλη μας αγάπη! Χρόνια πολλά Θρύλε»!