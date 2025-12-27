Υπό τον διοικητικό ηγέτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (27/12) σύσκεψη για τη Νέα Τούμπα. Ο ρόλος του Μάριου Τσάκα.

Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ κινείται στον... αστερισμό της Νέας Τούμπας. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (27/12) σύσκεψη για τo γηπεδικό ζήτημα με τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Ιβάν Σαββίδη να δίνει το στίγμα του.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ζήτησε το νέο «παλάτι» της ομάδας να βγάζει τον χαρακτήρα του ΠΑΟΚ και να είναι όσο πιο «θερμό» γίνεται για ολους. Τις επομενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εταιρία ειδικού σκοπού και ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την ωρίμανση των μελετών απο τις εταιρειες που εχουν αναλάβει το συγκεκριμένο έργο.

Παράλληλα συζητήθηκε ένα σχετικο χρονοδιάγραμμα ώστε με την αλλαγή του χρόνου να ξεκινησουν οι επαφές και οι συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι ο Μάριος Τσάκας, ο οποίος από τον Απρίλιο μπήκε στο Δ.Σ. της ΠΑΕ, με την προοπτική να αναλάβει σημαντικό ρόλο στην υπόθεση της κατασκευής του νέου γηπέδου.