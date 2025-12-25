Πόμπο στο Gazzetta: «Έλεγαν ότι δεν είμαστε στο επίπεδο της Super League και τώρα όλοι μιλάνε για εμάς»

Ο Χόρχε Πόμπο μίλησε στο Gazzetta για το ονειρικό 2025 της Κηφισιάς, την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, τη συνεργασία με τους Τεττέη - Παντελίδη και όχι μόνο.

Το 2025 ήταν μια μαγική χρονιά για την «οικογένεια» της Κηφισιάς. H ομάδα των Βορείων Προαστίων με το θρίαμβο της στην Καλαμάτα πανηγύρισε τη δεύτερη άνοδο της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε τρεις συμμετοχές στη Super League 2, ενώ στο πρώτο μισό της σεζόν ήταν από τις ομάδες - έκπληξη της Stoiximan Super League, όντας σταθερά σε τροχιά για τα Play Offs 5-8.

Το φοβερό δίδυμο Ανδρέα Τεττέη - Παύλου Παντελίδη πλαισίωσε και με το παραπάνω ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος στην παρθενική του χρονιά στο πρωτάθλημα μας αποτελεί αδιαμφισβήτητα από τους κορυφαίους επιτελικούς μέσους της Λίγκας.

Ο Ισπανός χαφ ήταν η επιλογή του Στέφανου Κοτσόλη στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2024, μετά τις ρήξεις χιαστού που υπέστησαν οι Μεντόσα - Νεκούλ και αποδείχθηκε... λίρα 100. Ο Πόμπο μέτρησε 7 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 22 εμφανίσεις, όντας ο παίκτης που έβγαλε την αντεπίθεση στην φάση που ο Παύλος Παντελίδης έβαλε το γκολ ανόδου στην Παραλία. Αξιοσημείωτο πως στα βραβεία ΠΣΑΠΠ αναδείχθηκε κορυφαίος ξένος του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Το καλοκαίρι η Κηφισιά εμπιστεύτηκε τον 31χρονο μεσοεπιθετικό για το «step up» στη Stoiximan Super League, με τον Πόμπο να συνεχίζει να είναι ο «μαέστρος» και να διακρίνεται ως ο κινητήριος μοχλός της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο. Σε 14 εμφανίσεις στο τρέχον πρωτάθλημα ο χαφ από τη Σαραγόσα έχει 4 γκολ και 2 ασίστ, εκ των οποίων η υπέροχη μπαλιά στον Παντελίδη για την ισοφάριση στο Φάληρο.

Ο Χόρχε Πόμπο μίλησε στο Gazzetta για το ονειρικό έτος της Κηφισιάς, την πορεία της στο πρωτάθλημα, την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, τον Σεμπάστιαν Λέτο και το μέλλον της ομάδας.

«Δεν τα παρατάμε ποτέ, γνωρίζαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε βαθμούς από τον Ολυμπιακό»

Το πρώτο μισό της σεζόν ολοκληρώθηκε με την Κηφισιά στην 8η θέση και με τη γενική άποψη ότι αποτελεί μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς. Πώς αισθάνεσαι για την πορεία της ομάδας μέχρι στιγμής;

«Η πορεία της ομάδας είναι εξαιρετική. Κάνουμε μια πολύ καλή σεζόν, δουλεύουμε σκληρά μέρα με τη μέρα και δίνουμε το 100%. Ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε και να μη χαλαρώσουμε».

Στο τελευταίο της παιχνίδι για το 2025, η Κηφισιά πέτυχε έφερε πολύ σημαντική ισοπαλία στην έδρα του Ολυμπιακού, με δική σου ασίστ. Πώς καταφέρατε να πάρετε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους πρωταθλητές;

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και ξέραμε ότι έπρεπε να δουλέψουμε πολύ περισσότερο από πριν. Είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ και γνωρίζαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε βαθμούς εκεί, όσο δύσκολο κι αν ήταν. Κάθε παίκτης έδωσε τα πάντα».

Για λογαριασμό της Κηφισιάς έφυγες για πρώτη φορά από την Ισπανία. Ποια είναι η άποψή σου για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως το έχεις ζήσει αυτόν τον ενάμιση χρόνο;



«Είναι ένα ποδοσφαιρικό στυλ που έχει ακόμα μεγάλο περιθώριο εξέλιξης, αλλά χαίρει μεγάλης εκτίμησης σε άλλες χώρες. Υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μου αρέσει πάρα πολύ».

«Είναι πιο δύσκολo να παίζεις στη Super League 2»

Στη Super League 2 ήσουν ένας από τους πρωταγωνιστές της Κηφισιάς και συνεχίζεις να κάνεις τη διαφορά και στη Super League 1. Ποιες διαφορές έχεις διαπιστώσει ανάμεσα στις δύο κατηγορίες και πόσο έχει αλλάξει η ομάδα σου μετά από αυτήν την άνοδο;

«Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη δεύτερη και την πρώτη κατηγορία. Πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο να παίζεις στη δεύτερη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πιο ανοργάνωτο και πιο σκληρό. Η πρώτη κατηγορία έχει περισσότερη ταχύτητα και ποιότητα, είναι πιο οργανωμένο πρωτάθλημα. Η ομάδα είχε μια βάση από πέρσι, αλλά έπρεπε να προσαρμοστούμε στον ρυθμό και την ποιότητα των αντιπάλων

Στα αποδυτήρια υπάρχουν πολλοί ισπανόφωνοι ποδοσφαιριστές, όπως και ο προπονητής. Πόσο διευκόλυνε αυτό την προσαρμογή σου;



«Κάνει τα πάντα πιο εύκολα. Η απόφαση να έρθω στην Κηφισιά δεν ήταν δύσκολη. Ήξερα ότι είχαν παίξει εδώ πολλοί γνωστοί παίκτες από την Ισπανία και το γεγονός ότι ο προπονητής μιλάει ισπανικά βοήθησε πολύ στην προσαρμογή μου».

Το καλοκαίρι έληγε το συμβόλαιό σου. Ποιος ήταν ο λόγος που σε έπεισε να ανανεώσεις;

«Η εμπιστοσύνη που έδειξαν σε μένα. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα, με πίστεψαν και αυτό ήταν καθοριστικό».

«Η νίκη στην Καλαμάτα ήταν από τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου»

Η μεγάλη στιγμή του 2025 για την Κηφισιά ήταν η άνοδος και το ντέρμπι στην Καλαμάτα. Πώς θυμάσαι εκείνη τη χρονιά και τον αγώνα;

«Ήταν μια υπέροχη χρονιά. Ο στόχος ήταν η άνοδος και δουλέψαμε όλη τη σεζόν γι’ αυτό. Το παιχνίδι ήταν απίστευτα δύσκολο, αλλά πιστέψαμε μέχρι το τέλος. Ήταν μία από τις καλύτερες μέρες της καριέρας μου».

Συνεργάζεσαι με τον Σεμπαστιάν Λέτο εδώ και 1,5 χρόνο. Πώς είναι ως προπονητής και τι σας ζητάει;

«Παρότι δεν έχει μεγάλη εμπειρία, έχει πολύ ξεκάθαρες ιδέες. Αυτό που μας ζητάει περισσότερο είναι προσωπικότητα και να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι, δίνοντας το 100%».

Η Κηφισιά δουλεύει πολύ τις στατικές φάσεις και έχει βρει πολλά γκολ, στα οποία είσαι «μέσα». Είναι αυτό ένα από τα μυστικά της επιτυχίας σας;

«Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και χάρη στις στατικές φάσεις έχουμε πετύχει πολλά γκολ. Κάθε Σαββατοκύριακο παρουσιάζουμε μια καινούρια φάση».

«Ο Τεττέη έδειξε ότι μπορεί να παίξει σε μεγάλο σύλλογο, με τον Παντελίδη κάνουν τη διαφορά όταν βρουν χώρο»

Πόσο πιο εύκολο είναι για έναν επιτελικό μέσο να αγωνίζεται όταν έχει γύρω του κινητικούς επιθετικούς ικανότητα στο χώρο, όπως ο Τεττέη και ο Παντελίδης;

«Είναι δύο παίκτες που κάνουν τη διαφορά όταν βρίσκουν χώρους. Για μένα, όταν ζητούν την μπάλα στον χώρο, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για τους ίδιους και κυρίως για την ομάδα».

Ο αγώνας απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν ο τελευταίος του Τεττέη με την Κηφισιά και η συγκίνηση ήταν έντονη. Τι σας είπε στα αποδυτήρια και τι του είπατε εσείς;

«Του είπαμε να απολαύσει το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα, να είναι χαρούμενος και να μας κάνει κι εμάς χαρούμενους. Μας ευχαρίστησε για τον χρόνο που περάσαμε μαζί και για τη στήριξή μας. Είναι ένας παίκτης που έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει σε μεγάλο σύλλογο και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν».

Από την αρχή της σεζόν, η Κηφισιά βρίσκεται σταθερά στις θέσεις των Play Off 5-8. Πολλοί λένε ότι η ομάδα δεν θα διατηρηθεί εκεί μετά την αποχώρηση του Τεττέη. Εσύ τι πιστεύεις;

«Έλεγαν ότι δεν είμαστε στο επίπεδο της Super League και τώρα όλοι μιλάνε για εμάς. Έχουμε δείξει ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Όποιος παίζει δίνει το 100%. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά ξέρουμε ότι είμαστε στον σωστό δρόμο και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία».

«Χάρη στον Κοτσόλη είμαι εδώ, ο Χαριστέας είναι εξαιρετικός και πάντα κοντά μας»

Πριν λίγες εβδομάδες αποχώρησε ο επί σειρά ετών τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Στέφανος Κοτσόλης. Πώς είναι πλέον η κατάσταση στα αποδυτήρια και η συνεργασία με τον Άγγελο Χαριστέα;

«Είχαμε πολύ στενή σχέση με τον Στέφανο και χάρη σε εκείνον βρίσκομαι εδώ. Ο Άγγελος είναι εξαιρετικός, είναι πάντα κοντά μας και ως πρώην ποδοσφαιριστής καταλαβαίνει απόλυτα τι χρειαζόμαστε και πώς νιώθουμε».

Ποιο είναι το μήνυμά σου για το δεύτερο μισό της σεζόν και τι να περιμένουμε από την Κηφισιά;

«Θα δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά για να βελτιωθούμε, να κρατήσουμε την Κηφισιά στην πρώτη κατηγορία και να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για τον σύλλογο και τον κόσμο του».