Ο Χόρχε Πόμπο έκανε «όργια» κόντρα στον Πανσερραϊκό, δίνοντας συνέχεια στις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την Κηφισιά. Ο κομβικός του ρόλος σε δημιουργία και στατικά.

Η έννοια «unsung hero» αναφέρεται σε έναν πρωταγωνιστή, ο οποίος κάνει πολύτιμη και δύσκολη δουλειά, χωρίς να λαμβάνει την πρέπουσα αναγνώριση που του αξίζει και η προσφορά του περνάει... κάτω από τα ραντάρ. Για την Κηφισιά ο όρος αυτός ταιριάζει «γάντι» στον Χόρχε Πόμπο.

Είναι απόλυτα λογικό με τα... πράγματα και θαύματα που έχουν κάνει την τρέχουσα σεζόν ο Ανδρέας Τεττέη και ο Παύλος Παντελίδης να έχουν συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας και δικαίως από τη στιγμή που πήραν τη σπουδαία μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, όμως ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει την τύχη να έχει στη διάθεση του κι άλλους παίκτες που κάνουν τη διαφορά.

Επί παραδείγματι οι Τζέρεμι Αντόνισε, Ρούμπεν Πέρεθ, Γιασέρ Λαρουσί και φυσικά όπως προαναφέραμε ο Χόρχε Πόμπο, ο οποίος σταθερά εδώ και 1,5 χρόνο είναι από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Η Κηφισιά κόντρα στον Πανσερραϊκό είχε την πρώτη της δοκιμή στη... ζωή χωρίς τον Ανδρέα Τεττέη και ανταποκρίθηκε εξαιρετικά, καθώς πήρε την πιο εύκολη νίκη στη σεζόν, με 3-0, έχοντας τον Ισπανό ως κορυφαίο παίκτη του γηπέδου. Φυσικά πρέπει να υπάρχει η σημείωση πως πως το σύνολο του Αργεντινού τεχνικού έπαιζε κόντρα στην ουραγό και μέχρι στιγμής χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος, όμως αυτά τα δύο στοιχεία είχαν βάλει στο ματς την «ταμπέλα» του... must win.

Η συγκυρία που έφερε τον Πόμπο στην Κηφισιά

Ο Χόρχε Πόμπο ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Κηφισιάς στη σεζόν της άμεσης επανόδου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τις εμφανίσεις του «κέρδισε» το νέο του συμβόλαιο και με τη δουλειά του διατήρησε τη θέση του ως βασικός επιτελικός χαφ και στο «Σουπερλιγκάτο» ρόστερ.

Ο Ισπανός ήταν μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής για την Κηφισιά, αφού αποκτήθηκε στο φινάλε του Σεπτεμβρίου από δυο... συγκυρίες. Ο αρχικός προγραμματισμός της ομάδας των Βορείων Προαστίων ήταν με τους Χαβιέ Μεντόσα και Λούκας Νεκούλ ως δίδυμο στο «10», όμως αμφότεροι υπέστησαν ρήξη χιαστού λίγο πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος. Ο Πόμπο ήταν η επιλογή του Στέφανου Κοτσόλη για τη θέση του επιτελικού χαφ και «βγήκε» σε απόλυτο βαθμό, καθώς μέτρησε 7 γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 22 εμφανίσεις στη Super League 2.

Αξιοσημείωτο πως ο 31χρονος μεσοεπιθετικός μέχρι φέτος είχε μόλις μια σεζόν σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, το 2020-21, στην οποία έκανε 12 εμφανίσεις με την Κάντιθ στη La Liga, ενώ μέχρι πέρυσι που έφυγε για πρώτη φορά από την Ισπανία είχε αγωνιστεί επί το πλείστον στη La Liga 2.

Με την ποιότητα, την εμπειρία και την προσωπικότητα του ο Ίβηρας χαφ αποτελεί βαρόμετρο στη κυκλοφορία, τη δημιουργία, τον έλεγχο του ρυθμού, άλλα και στο σκοράρισμα, έχοντας προσφέρει πολλά που δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε απόλυτο βαθμό από τους αριθμούς.

O «πυλώνας» της δημιουργίας της Κηφισιάς και οι... κομπίνες

Ο Πόμπο έχει σκοράρει στα παιχνίδια με Λεβαδειακό (απευθείας εκτέλεση φάουλ), ΟΦΗ, Παναιτωλικό και Πανσερραϊκό, ενώ ήταν «μέσα» και στα άλλα δυο γκολ της Κηφισιάς κόντρα στους Σερραίους, καθώς έδωσε ασίστ στο δεύτερο γκολ του Λαρουσί και στο πρώτο συμμετείχε στην «κομπίνα» στο κόρνερ. Θυμίζουμε πως ο Ισπανός είχε και ένα ακυρωθέν γκολ στο ματς με τον Άρη στο Αγρίνιο, το οποίο σύμφωνα με τον Στεφάν Λανουά κακώς ακυρώθηκε για χέρι στην προσπάθεια του Τεττέη.

Το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της προσφοράς του Πόμπο είναι οι key passes που περνάει, δηλαδή οι πάσες από τις οποίες προέκυψαν ευκαιρίες για γκολ. Κόντρα στους Σερραίους πέρασε 5 key passes, όσες είχε και στο ματς με τον Ατρόμητο, ενώ είχε από τρεις στα ματς με ΟΦΗ και Αστέρα AKTOR.

Φυσικά πρέπει να σταθούμε στην προσφορά του Πόμπο και στα παιχνίδια με τους «μεγάλους» αντιπάλους. Από μεταβιβάσεις του Ισπανού προήλθαν, ενώ από δική του εκτέλεση φάουλ προήλθε το γκολ του Παντελίδη κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ένας τομέας που «ποντάρει» πολλά ο Σεμπάστιαν Λέτο και το δουλεύει πάρα πολύ στις προπονήσεις, σε συνεργασία με τον Νίκο Παναγιωτάρα, είναι οι «στημένες» μπάλες. Πέρυσι η Κηφισιά βρήκε 13 γκολ από... δουλεμένες στατικές φάσεις, όπως σε κόρνερ και πλάγια άουτ, ενώ φέτος έχει σκοράρει τρία γκολ από «κομπίνες», με τον Πόμπο να είναι μέσα σε όλα!

Τα γκολ της Κηφισιάς από «κομπίνες»

Κηφισιά - Παναιτωλικός 1-1: Βιγιαφάνιες - Αντόνισε έκαναν 1-2 σε κόρνερ, ο πρώτος έβγαλε την μπάλα στο όριο της περιοχής και ο αμαρκάριστος Πόμπο άνοιξε το σκορ.

Κηφισιά - Ολυμπιακός 1-3: Ο Πόμπο εκτέλεσε φάουλ από το κέντρο με γέμισμα, κεφαλιά του Ούγκο Σόουζα από τη γωνία της περιοχής, κεφαλιά του Σιμόν από το πρώτο δοκάρι και ο Παντελίδης από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 3-0: Ο Πέρεθ εκτέλεσε κόρνερ πλασαριστά στον Αντόνισε, ο οποίος έκανε το 1-2 με τον Πόμπο και βγήκε σε θέση βολής. Ο διεθνής εξτρέμ από το Κουρασάο νικήθηκε από τον Τιναλίνι, αλλά ο Λαρουσί στην επαναφορά έκανε το 1-0.

Τα «όργια» του Πόμπο με τον Πανσερραϊκό