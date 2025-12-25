«Αυτό είναι το καθεστώς της παραχώρησης του Καμπελά από τον Ολυμπιακό στην Ναντ»

Δημοσίευμα από την Γαλλία έρχεται να ξεκαθαρίσει το καθεστώς της παραχώρησης του Ρεμί Καμπελά στην Ναντ και πιο συγκεκριμένο αυτό της οψιόν αγοράς.

Η γαλλική ιστοσελίδα «ouest france» δημοσίευσε ένα νέο ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Ρεμί Καμπελά και την μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στην Ναντ ρίχνοντας περισσότερο «φως» στην συμφωνία των δύο πλευρών.

Εκείνη αναφέρει πως o 35χρονος επιθετικός μέσος θα αγωνιστεί μεν ως δανεικός στην γαλλική ομάδα για το δεύτερο μισό της σεζόν, ωστόσο στην συμφωνάι μεταξύ των δύο ομάδων δεν έχει προβλεφθεί κάποια οψιόν αγοράς, σε περίπτωση που εκείνη θελήσει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της.

Επομένως στην περίπτωση που τα δύο κλαμπ θελήσουν να μονιμοποιηθεί η παρουσία του εκεί, θα πρέπει να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις από το μηδέν, κάτι που σημαίνει πως πολλά θα εξαρτηθούν και από τα πεπραγμένα του εκεί.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος βρίσκεται ήδη στην Γαλλία. Ο Καμπελά, που ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι και υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027, έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής δέκα συμμετοχές αγωνιζόμενος για παραπάνω από 430 λεπτά και δίνοντας δύο ασίστ.