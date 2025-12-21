Ο Ρεμί Καμπελά βρίσκεται ήδη στη Γαλλία προκειμένου να ενταχθεί στη Ναντ και να ανακοινωθεί το δανεισμός του από τον Ολυμπιακό.

Ήταν γνωστό ότι ο Ρεμί Καμπελά δεν θα παραμείνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν καθώς ο χρόνος συμμετοχής σε συνδυασμό με την απουσία του από την ευρωπαϊκή λίστα, έφερε τις δύο πλευρές στη λύση του δανεισμού.

Η Ναντ ήρθε σε πλήρη συμφωνία τόσο με τον 35χρονο μεσοεπιθετικό όσο και με τους «ερυθρολεύκους» και έτσι για τους επόμενους έξι μήνες, ο έμπειρος ποδοσφαιριστής θα φοράει τα χρώματα της στη Ligue 1 και θα βρει εκεί τον άλλοτε φορ των Πειραιωτών, Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στη Γαλλία (ταξίδεψε μέσα στο σαββατοκύριακο) προκειμένου να ολοκληρώσει τις τυπικές διαδικασίες και ανακοινωθεί και επίσημα από τον γαλλικό σύλλογο, με τα γαλλικά ΜΜΕ να τονίζουν ότι θα δώσει το παρών στις προπονήσεις μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και με στόχο να είναι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι του 2026, στις 4/1 κόντρα στην πρώην του ομάδα, τη Μαρσέιγ.

Με τον Ολυμπιακός μέτρησε συνολικά δέκα συμμετοχές (επτά στο πρωτάθλημα, τρεις στο κύπελλο) με απολογισμό δύο ασίστ ενώ το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.