Ο Ντέμης Νικολαϊδης τόνισε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μία πολύ έξυπνη κίνηση με την απόκτηση του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι εκεί που φαινόταν ότι θα επιστρέψει στη Σουηδία, τελικά θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ.

Ο 32χρονος φορ, ο οποίος σύμφωνα με τα σουηδικά ΜΜΕ έχει υπογράψει για 1,5 χρόνο συν έναν ακόμα, εφόσον πιάσει κάποιους στόχους, θα μπει με την ομάδα μετά την άδεια που έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τα Χριστούγεννα.

Η μεταγραφή προκάλεσε έκπληξη, δεν υπήρξε είναι η αλήθεια τεράστιος ενθουσιασμός στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ, ωστόσο, ο Ντέμης Νικολαϊδης την χαρακτήρισε πολύ έξυπνη μεταγραφή. Ο παλαίμαχος άσος στην εκπομπή του Monday FC στη Nova, τόνισε ότι ο Γερεμέγεφ είναι καλός παίκτης και δεν φάνηκε στον Παναθηναϊκό, λόγω των προβλημάτων που έχει η ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντέμης Νικολαϊδης: «Πολύ καλή κίνηση ο Γερεμέγεφ. Ταιριάζει στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έξυπνη κίνηση. Δεν ξέρω αν θα βγει. Καταλαβαίνω τη λογική του Λουτσέσκου και θα την έκανα κι εγώ.

Δεν θα σκεφτόμουν ότι ήταν η τέταρτη λύση στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει τόσους που θα φέρουν τη μπάλα στην περιοχή. Θέλει παίκτες να βάζουν γκολ. Είναι κινητικός, είναι μία χαρά.

Δεν τον έχουμε δει σε μία οργανωμένη ομάδα. Τον έχουμε δει σε έναν Παναθηναϊκό που δεν έχει παίξει με έναν προπονητή. Όταν δεν είναι μία ομάδα όπως πρέπει, τότε οι παίκτες φαίνονται λιγότερο καλοί απ' ό,τι είναι».