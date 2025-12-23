Ο Μαροκινός επιθετικός με τον Ιρανό διεθνή είναι το δίδυμο παικτών που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ του Ολυμπιακού στη Stoiximan Super League 1.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε την 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 ευρισκόμενος στην 2η θέση με 36 βαθμούς. Στο σύνολο οι Ερυθρόλευκοι έχουν βάλει 31 γκολ μετά από 270 τελικές προσπάθειες στο σύνολο.

Από αυτά τα γκολ τα 19 ανήκουν σε 2 σέντερ φορ του. Ο παιχταράς που ακούει στο όνομα Αγιούμπ Ελ Καμπί έχει 12 γκολ σε 14 αγώνες (και προπορεύεται στον πίνακα των σκόρερ της Λίγκας) μετά από 49 τελικές. Ο 2ος σκόρερ στους Ερυθρόλευκους είναι ο Μέχντι Ταρέμι των 7 γκολ (που είναι 3ος στην σχετική κατάταξη στο Πρωτάθλημα) σε 10 αγώνες.

Η διαφορά είναι πώς ο Μαροκινός έχει 1202 λεπτά στο Πρωτάθλημα και ο Ταρέμι έχει 512. Ο Ιρανός έχει βάλει 7 τέρματα μετά από μόλις 15 τελικές.

Από εκεί και πέρα 4 γκολ έχει ο Τσικίνιο, 2 ο Ρέτσος με τον Ποντένσε και από 1 οι Ορτέγα, Νασιμέντο, Στρεφέτσα και Γιαζίτζι. Ο Ζέλσον δεν έχει σκοράρει καθόλου φέτος στην Stoiximan Super League 1 (έχοντας σκοράρει στην Ευρώπη) ενώ γκολ ακόμα δεν έχει βάλει ούτε ο Γιάρεμτσουκ.

Οι τοπ σκόρερ του Ολυμπιακού στο φετινό Πρωτάθλημα